Інтерфакс-Україна
Події
18:21 25.12.2025

Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру

2 хв читати
Зеленський: Поговорив з Віткоффом та Кушнером – є хороші ідеї заради тривалого миру
Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський обговорив у четвер зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента Джаредом Кушнером "деякі суттєві деталі роботи".

"Сьогодні дуже добре поговорили зі спеціальним представником президента Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером... Працюємо реально 24/7, щоб наблизити закінчення цієї жорстокої російської війни проти України та щоб зробити всі документи й кроки реалістичними, ефективними та надійними. Обговорили деякі суттєві деталі роботи. Є хороші ідеї, які можуть спрацювати заради спільного результату й тривалого миру. Справжня безпека, справжнє відновлення, справжній мир – це те, що потрібно всім нам в Україні, у Сполучених Штатах, у Європі та кожному з партнерів, хто нам допомагає. Сподіваюсь, що ці наші сьогоднішні різдвяні домовленості та ідеї, які обговорили, будуть корисними", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Віткофф та Кушнір також привітали українців з Різдвом.

Очільник Української держави зазначив, що у розмові брали участь секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, начальник Генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, його перший заступник Сергій Кислиця, заступник керівника Офісу президента Ігор Брусило, та радник керівника Офісу президента Олександр Бевз.

"Під час розмови разом зі мною були Рустем Умєров, Андрій Гнатов, Андрій Сибіга, Сергій Кислиця, Ігор Брусило, Олександр Бевз, і вся наша дипломатична команда викладається максимально. Домовились, що Рустем ще сьогодні поговорить зі Стівом і Джаредом. Вважаємо, що це правильно – не втрачати жодного дня й жодної можливості, які можуть наблизити результат. Хай сьогоднішня наша розмова стане ще одним кроком до миру. Попросив також хлопців переказати наше привітання для президента Трампа та всієї родини Трампів з Різдвом. Дякую!" – наголосив Зеленський.

Теги: #віткофф #розмова #кушнер #зеленський

