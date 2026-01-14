Уночі Росія атакувала Україну 113 дронами та трьома балістичними ракетами - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

У ніч на середу Росія атакувала енергетичну інфраструктуру України 113 ударними дронами та трьома балістичними ракетами, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Цієї ночі Росія продовжила бити по наших громадах і по енергетиці. Під ударами були Дніпровщина, Житомирщина, Запоріжжя, Харківщина й Херсонщина. Основна мішень – обʼєкти енергетики, важлива інфраструктура, яка забезпечує нормальне життя для наших людей: тепло, світло. Вранці працювали наші сили ППО в Києві, повітряна тривога була у столиці та в регіоні, на Чернігівщині", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

За його словами, близько 70 з 113 ударних дронів, це "шахеди".

Президент подякував захисникам, які щодня й щоночі відбивають повітряні напади Росії, а також усім, хто працює над ліквідацією наслідків цих атак.

"Зараз перший пріоритет для нас – це посилення нашої ППО, ракети до систем передусім. Внески партнерів у програму PURL потрібні, і потрібна підтримка й зі складів у Європі, швидше виконання домовленостей з Америкою. Дуже важливо зараз посилити наших воїнів", - наголосив президент.

Він додав, що для терору Путіна не буде сенсу, якщо Україна зможе на сто відсотків протидіяти цим атакам Росії.

"Зараз це їхня перевага, і саме на це ставить РФ. Маємо позбавити її цього. Це може спрацювати і змусить Росію припинити вбивства й рухатись до миру", - резюмував президент.