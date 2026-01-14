Інтерфакс-Україна
10:22 14.01.2026

Тимошенко підтвердила обшуки в офісі "Батьківщини", відкинула "всі абсурдні звинувачення" і заявила про політичне замовлення проти неї

Глава фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтвердила, що у партійному офісі проводилися обшуки.

"Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися так звані "невідкладні слідчі дії", що тривали всю ніч. "Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку", - написала Тимошенко в Facebook.

У той же час вона назвала обшук "грандіозним піар-ходом" і "політичним замовленням".

"Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів. Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор – мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною", - написала Тимошенко.

Як повідомлялося, НАБУ і САП заявили, що викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на спробі підкупу заради певних результатів голосування. Попередньо справу кваліфіковано за ч. 4 ст. 369 КК України.

Видання "Українська правда " з посиланням на свої джерела пише, що у вівторок НАБУ та САП проводили обшуки в офісі партії "Батьківщина". Пізніше також було повідомлено з посиланням на джерела, що антикорупційні органи повідомили Тимошенко про підозру.

В антикорупційних органах агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не отримало інформації щодо підозри Тимошенко.

Теги: #обшук #набу_сап #тимошенко #батьківщина

