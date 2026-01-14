Тимошенко ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду – антикорупційні органи

Керівниці депутатської фракції парламенту повідомлено про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України: вона ініціювала регулярну співпрацю з нардепами за неправомірну винагороду, повідомляють НАБУ та САП.

У повідомленні не вказано ім'я підозрюваної. Йдеться про главу фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"За даними слідства, після викриття НАБУ і САП у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань", - зазначається в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

В НАБУ наголошують: "Йшлося не про разові домовленості, а про регулярний механізм співпраці, який передбачав виплати наперед та був розрахований на тривалий період".

За інформацією Бюро, народним депутатам мали надходити вказівки щодо голосування, а в окремих випадках — щодо утримання або неучасті в голосуванні.

"Кваліфікація: ч. 4 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - уточнюють в НАБУ.