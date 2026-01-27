Гарантії безпеки від США та ЄС відкриють шанс на мир - заступник голови фракції "Батьківщина"

Фінальна стадія підготовки гарантій безпеки від США та ЄС вселяють надію, що Україна отримає не лише перемир’я, а й шанс на мир, вважає заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"На мій погляд, набагато цікавіше не те, що було в Абу-Дабі, а те, що було в Сполучених Штатах, в Європейському Союзі, коли фактично ми виходимо на фінальну стадію документів, які вже подані, як стверджують українська та американська сторони, і які будуть подаватися далі на ратифікацію Конгресу і парламенту України. Я маю на увазі угоду про гарантії безпеки, які готові надати Сполучені Штати Америки. Подібна ситуація і з аналогічним договором з Європейським Союзом. Я думаю, що все це разом дає чудові надії, що все-таки ми будемо мати не лише перемир'я, але при діючих гарантіях і стабільний мир", - сказав Соболєв агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Він вважає, що головним на наступному етапі переговорів буде питання території Донецької області, яку контролює Україна, але перспектив його вирішення немає.

"Залишається невирішеним ключове питання, на якому стоїть Російська Федерація - виведення українських військ з території (перш за все з Донецької області), яку контролює Україна. І тут я поки що не бачу ніяких шансів на просування. Тут треба шукати компромісний варіант, який би міг абсолютно чітко поставити цю ситуацію у відповідність до українського законодавства, через яке ніхто не зможе перескочити, ні парламент, ні президент", - зазначив Соболєв.

На думку політика, суттєвим питанням у перемовинах є питання управління Запорізької атомною електростанцією в окупованому місті Енергодар.

"Ті "поступки" у лапках, на які пішла російська федерація - пропозиція розподілу електроенергії з окупованої Запорізької АЕС між двома країнами (Україною та РФ) - це тільки перший крок. І якщо цей перший крок закінчиться міжнародним контролем або контролем Сполученими Штатами за ЗАЕС, тоді це має шанс на життя. Якщо контролювати буде РФ, то наміри віддавати нам, або тим більше продавати нам 50% електроенергії, яку буде виробляти ЗАЕС, якщо вона буде запущена, - це поки що шлях в нікуди", - наголосив народний депутат.

Соболєв вважає, що у переговорах мають порушуватися такі суттєві питання, як обмін всіх на всіх, звільнення всіх політичних в'язнів, обмін військовополоненими.

"Далі залишається повоєнна відбудова України. Без сумніву, без заарештованих російських активів неможливо вирішити це питання, навіть при 800 мільярдів доларів допомоги Україні… Але я переконаний, що треба стартувати з реальних цифр - коштів заморожених російських активів", - підкреслив заступник голови фракції.

За словами політика, також існує питання, яке треба було вирішити "ще вчора".

"Це компенсація за втрачене житло і можливість будівництва житла тим українським громадянам, які його втратили або на окупованих територіях, або в результаті російських обстрілів. Це питання виживання "сотні тисяч наших громадян, які залишились без даху над головою і зараз змушені перебувати або у сусідів, або у знайомих, або орендувати житло, або взагалі шукати долю за кордоном", - підкреслив Соболєв.