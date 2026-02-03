Україна контактуватиме з американською стороною щодо знехтування РФ енергетичним перемир’ям - Зеленський

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Росіяни знову знехтували зусилля американської сторони, атакувавши енергетичну та критичну інфраструктуру цієї ночі, Україна буде контактувати з США щодо цього, заявив президент України Володимир Зеленський.

"В цій війні росіяни знов знехтували зусилля американської сторони. Було прохання президента США утриматися від ударів по енергетичній та по критичній інфраструктурі, як ви про це знаєте, на час зустрічі наших переговорних команд…. Фактично це (енергетичне перемир’я – ІФ-У) почалося в ніч на п’ятницю і в ніч на сьогодні росіяни, на наш погляд, порушили обіцянку. Тобто або росіяни тепер вважають, що в тижні не повні чотири дні або вони реально роблять ставку на війну", - сказав Зеленський під час пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Києві.

Президент зазначив, що у ніч на вівторок був "антирекорд" застосування ворогом балістики. Зокрема, було застосовано 28 крилатих ракет і 43 ракети різних типів, які заходять по балістичній траєкторії і можуть бути збиті тільки системами Patriot.

"Всі бачать погоду, найбільш складні дні, найбільш холодні дні цієї зими зараз, і саме удари - по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаути. Це справжнє ставлення Росії до цього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього", - наголосив глава держави.