Швеція та Данія спільно закуплять для України сучасні зенітні гармати Tridon Mk2

Фото: BAE Systems AB

Швеція та Данія уклали угоду про спільну закупівлю та передачу Україні мобільних зенітних артилерійських систем Tridon Mk2 для посилення протиповітряної оборони, повідомив у вівторок міністр оборони Швеції Поль Йонсон та його данський колега Троельс Лунд Поульсен.

Як повідомляє шведський уряд із посиланням на Міноборони, завдяки пропозиції іншим країнам співфінансувати шведське виробництво можна збільшити обсяги, знизити витрати та наростити виробничі потужності. Таким чином Україна зможе отримати більше озброєння швидше.

"Те, що Швеція та — починаючи з сьогодні — Данія надають Україні Tridon, має велике значення. Спільна закупівля на підтримку України не лише допомагає їй на полі бою завдяки більшій кількості техніки, але й посилює безпеку постачань у Швеції, країнах Північної Європи та Європі загалом", — заявив міністр оборони Йонсон.

Міністр оборони Данії Поульсен підкреслив, що проєкт відбувається в критичний період, коли російські повітряні удари взимку суттєво впливають на енергетичну інфраструктуру України.

"Цією пожертвою Данія сприяє посиленню протиповітряних спроможностей України посеред зими, коли російські повітряні удари по цивільній інфраструктурі суттєво впливають на енергопостачання країни. Саме тому продовження масованої військової допомоги Україні залишається вирішальним для надання їй сил протистояти агресору та продовжувати боротьбу за свободу", - сказав він.

Система Tridon Mk2 - це нове мобільне зенітне артилерійське озброєння шведського виробництва на базі модернізованої 40-мм гармати Bofors (яка перебуває на озброєнні понад 90 років), встановлене на шасі позашляхового вантажівки Scania (можлива інтеграція на інші платформи, зокрема гусеничні). Воно призначене для боротьби з дронами, крилатими ракетами, гелікоптерами, штурмовою авіацією, а також для безпосередньої вогневої підтримки проти наземних цілей.

Комплекси, призначені для України, додатково оснащені системами управління, радарами Saab Giraffe 1-X, запасними частинами та значним боєзапасом, зокрема програмованою 3P-муніцією (осколково-фугасно-запалювально-уламковою).

Швеція вже профінансувала Tridon у рамках своїх 18-го, 19-го та 20-го пакетів військової допомоги на загальну суму 2,1 млрд шведських крон (близько 200 млн дол. США). Данія додає до ініціативи закупівлю додаткових систем та обладнання на суму приблизно 480 млн шведських крон, що відповідає оснащенню повноцінної зенітної батальйонної групи.

Перші поставки до України заплановано розпочати протягом наступних 12 місяців. Швеція заявила про готовність швидко замовити додаткові системи у разі приєднання інших країн до коаліції.

Завдяки данському внеску Україна отримає комплектні Tridon-системи, які суттєво посилять її спроможності протидії масованим російським атакам дронами та ракетами як на передовій, так і для захисту цивільної інфраструктури, населених пунктів та населення.