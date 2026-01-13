Російські військові ударили по обʼєктах "Запоріжжяобленерго" та важко поранили двох працівниць

Російські окупанти атакували енергообʼєкти в Запорізькій області, внаслідок чого поранено двох працівниць "Запоріжжяобленерго", повідомило Міністерство енергетики

"Ворог атакував енергооб’єкти Запоріжжя: поранено двох працівниць обленерго", - йдеться в його повідомленні в телеграм у вівторок.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено обладнання, що призвело до знеструмлення значної кількості споживачів регіону.

Щодо постраждалих працівниць: обох жінок оперативно евакуйовано й доправлено до лікарні.

"Лікарі діагностували в однієї з постраждалих опіки обличчя, рук та голови. Загрози її життю немає. Стан іншої співробітниці викликає більше занепокоєння: жінка отримала опіки та контузію, під час транспортування до лікарні перебувала без свідомості. Медики проводять повне обстеження для встановлення остаточного діагнозу", - описало ситуацію Міненерго.

Воно наголосило, що саме в таких надскладних умовах, ризикуючи життям, енергетики щодня продовжують боротьбу за те, щоб повернути світло людям.

"Сьогодні, як ніколи, їм необхідна наша підтримка та розуміння", - підкреслило Міненерго.