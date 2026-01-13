Ворог просунувся на лиманському та слов'янському напрямку – DeepState

Ворог просунувся біля с. Шандриголове в Лиманській міській територіальній громаді міської громади та біля с. Свято-Покровське Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області, повідомив OSINT-проєкт DeepState.

Згідно з мапами проєкту, площа територій під контролем окупантів на лиманському напрямку збільшилась на 1,72 кв. км за рахунок "сірої" зони.

На слов'янському напрямку площа окупованої території зросла на 1,02 кв. км, також за разунок зменшення "сірої" зони.

Таким чином, площа окупованої території зросла за добу на 2,74 кв. км.

Раніше повідомлялось, що минулого тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,08 кв. км щодоби, а "сіра зона" збільшувалась щодоби в середньому на 3,07 кв. км.

Позаминулого новорічного тижня окупанти збільшували площу контролю в середньому на 6,83 кв. км кожної доби.