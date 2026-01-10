Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення війни

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення її війни проти України.

У щоденному зверненні Зеленський повідомив, що очікує повну детальну доповідь всієї переговорної команди і фактично кожного дня ми продовжуємо спілкування з американською стороною. "Сьогодні Рустам Умеров знову був на контакті з американськими партнерами. Це наше стратегічне завдання. Діалог з Америкою має бути на 100% конструктивним. Україна ніколи не була і не буде перепоною для дипломатії. Наша ефективність в роботі з партнерами завжди найвищого рівня. Так буде і надалі", - підкреслив Зеленський.

За його словами, тільки Росія є джерелом цієї війни, причиною затягування війни і заслуговує на всі удари і тиск у відповідь за все, що вона робить проти життя і людей, проти дипломатів, проти партнерів.

"Ми уважно відслідковуємо та фіксуємо всі намагання росіян зламати наші відносини з партнерами. Бачимо, яких лобістів Москва залучає, через кого намагається діяти, які внутрішні операції в Україні та Європі намагається запускати", - сказав Зеленський, підкресливши, що "наша протидія буде відчутна і по лінії спеціальних служб, і по лінії наших розвиток, і політичною співпрацею з партнерами, і, зокрема, санкціями".

Президент зазначив важливість того, що поновлено рух в Конгресі Сполучених Штатів Америки "у напрямку більш жорстких санкцій проти Росії, проти російської нафти. Це дійсно може спрацювати", - сказав президент.