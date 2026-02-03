Інтерфакс-Україна
Події
12:31 03.02.2026

ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

1 хв читати

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру операторці одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Києва.

"За даними слідства, жінка за винагороду незаконно вносила зміни до облікових карток військовозобов’язаних. Для цього вона використовувала власний електронний ключ доступу до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Наразі задокументовано щонайменше два такі випадки. Так, у липні 2024 року операторка безпідставно здійснила актуалізацію персональних даних одного з військовозобов’язаних, хоча фактично він до РТЦК та СП не прибував і з відповідною заявою не звертався.

Вже за декілька днів вона внесла до реєстру недостовірні відомості щодо іншого військовозобов’язаного, якого безпідставно поставила на військовий облік нібито у зв’язку зі зміною місця проживання. Проте, окрім цього внесла неправдиву інформацію про нібито наявність у цієї особи відстрочки від призову, яка фактично була відсутня.

Операторці повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі встановлюється повне коло осіб, можливо причетних до протиправної схеми.

 

Теги: #тцк #підозра #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:23 04.02.2026
На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

На Львівщині чоловік помер у приміщенні ТЦК, одна з версій – алкогольне отруєння

14:55 03.02.2026
ДБР щодо справи про неякісні міни: на бізнес не тиснемо, йдеться про недопущення поставок в ЗСУ неякісної продукції

ДБР щодо справи про неякісні міни: на бізнес не тиснемо, йдеться про недопущення поставок в ЗСУ неякісної продукції

12:24 02.02.2026
ДБР повідомило про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

ДБР повідомило про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

14:32 30.01.2026
Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

Прокуратура: посадовцю КМДА повідомлено про підозру в недкларуванні корпоративних права підприємства у Польщі

14:49 28.01.2026
Посадовцям КМДА повідомлено про підозру в розтраті 4,5 млн грн на ремонті вул. Кирилівської

Посадовцям КМДА повідомлено про підозру в розтраті 4,5 млн грн на ремонті вул. Кирилівської

15:07 27.01.2026
Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

Екснардеп отримав підозру за самовільне захоплення землі вздовж затоки річки Десенка та каналу річки Дарниця – Нацполіція

15:02 26.01.2026
Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

Прокуратура: на Київщині повідомлено підозру фігурантам схеми постачання критичного обладнання для промисловості РФ

21:37 25.01.2026
ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

17:45 23.01.2026
Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

Керівника департаменту КМДА підозрюють у випуску необґрунтованих облігацій зі збитками понад 0,5 млрд грн - Нацполіція

14:19 23.01.2026
СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

ВАЖЛИВЕ

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

"Укренерго" запровадила аварійні відключення е/е в кількох регіонах України

Відновлення енергосистеми після одного з наймасовіших ракетних ударів РФ потребуватиме тривалого часу – Шмигаль

Зеленський: Очікуємо на реакцію Сполучених Штатів Америки на російські удари

ОСТАННЄ

За екскерівника Держприкордонслужби внесено заставу в 10 млн грн – ВАКС

Умєров: Переговорний процес стартував у тристоронньому форматі – Україна, США та Росія

Франція передасть Україні EUR71 млн та 150 генераторів на підтримку енергетики

На Київщині лікарня заробила 2,5 млн грн, змушуючи пацієнтів купувати безкоштовні інтраокулярні лінзи

Українська переговорна команда розпочала зустрічі в Абу-Дабі - джерело

Кількість постраждалих у Запоріжжі через ворожі атаки 3 лютого збільшилась до 12 осіб - ОВА

УЧХ передав три генератори геріатричному пансіонату

Ворог атакував інфраструктурний об'єкт на Дніпропетровщині – ОВА

Голову облради та його дружину - народну депутатку - судитимуть за недостовірне декларування

Через бойові дії та обстріли РФ без світла залишилися споживачі в 6 областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА