ДБР: У столиці затримано посадовицю районного ТЦК та СП, яка за гроші вносила зміни до реєстру військовозобов’язаних

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру операторці одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки міста Києва.

"За даними слідства, жінка за винагороду незаконно вносила зміни до облікових карток військовозобов’язаних. Для цього вона використовувала власний електронний ключ доступу до Єдиного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Наразі задокументовано щонайменше два такі випадки. Так, у липні 2024 року операторка безпідставно здійснила актуалізацію персональних даних одного з військовозобов’язаних, хоча фактично він до РТЦК та СП не прибував і з відповідною заявою не звертався.

Вже за декілька днів вона внесла до реєстру недостовірні відомості щодо іншого військовозобов’язаного, якого безпідставно поставила на військовий облік нібито у зв’язку зі зміною місця проживання. Проте, окрім цього внесла неправдиву інформацію про нібито наявність у цієї особи відстрочки від призову, яка фактично була відсутня.

Операторці повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку (ч. 5 ст. 361 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Наразі встановлюється повне коло осіб, можливо причетних до протиправної схеми.