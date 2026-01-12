Інтерфакс-Україна
02:54 12.01.2026

Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1868 дронів-камікадзе та здійснили 2121 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 43 та 38 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33679

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

