Сили оборони відбили з початку доби 200 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 200 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Російські загарбники завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1868 дронів-камікадзе та здійснили 2121 обстріл позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському та Гуляйпільському напрямках, де агресор здійснив відповідно 43 та 38 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/33679