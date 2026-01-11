Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

Фото: https://www.president.gov.ua/

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1418-й день — стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418 день війни Росії проти України", - зазначив глава держави.

Президент зазначив, що російські війська досі намагаються захопити Донбас і ведуть бойові дії проти однієї України. "При всій допомозі наших партнерів тільки наші люди тримають фронт. Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін. І просто про нього особисто", — підкреслив він.

За словами Зеленського, Росія щодня несе великі втрати: "Російські втрати складають зараз кожного дня не менше, ніж тисячі убитих за добу. Від грудня так. І це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчилася. Це божевілля. І це російське божевілля можна зупинити тільки об’єднаними силами. Силами Європи та Сполучних Штатів Америки. Силами всіх наших партнерів".