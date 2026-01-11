Інтерфакс-Україна
Події
20:29 11.01.2026

Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів

1 хв читати
Зеленський: Повномасштабна війна Росії проти України триває стільки ж, скільки тривала нацистська війна проти СРСР - 1418 днів
Фото: https://www.president.gov.ua/

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1418-й день — стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу, повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Час ми не затягуємо, на відміну від Росії. Ті вже дозатягувались, якщо чесно. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже стільки ж, скільки війна нацистської Німеччини проти Радянського Союзу. Сьогодні 1418 день війни Росії проти України", - зазначив глава держави.

Президент зазначив, що російські війська досі намагаються захопити Донбас і ведуть бойові дії проти однієї України. "При всій допомозі наших партнерів тільки наші люди тримають фронт. Це багато говорить про ту систему, яку збудував Путін. І просто про нього особисто", — підкреслив він.

За словами Зеленського, Росія щодня несе великі втрати: "Російські втрати складають зараз кожного дня не менше, ніж тисячі убитих за добу. Від грудня так. І це Росія так платить фактично за те, щоб війна не закінчилася. Це божевілля. І це російське божевілля можна зупинити тільки об’єднаними силами. Силами Європи та Сполучних Штатів Америки. Силами всіх наших партнерів".

 

Теги: #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:50 10.01.2026
Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

Зеленський розраховує, що наступного тижня Рада призначить Федорова на посаду міністра оборони

17:48 10.01.2026
Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення війни

Зеленський розраховує на посилення дипломатичного тиску на Росію для завершення війни

16:03 10.01.2026
Зеленський обговорив з Будановим питання посилення санкційної політики

Зеленський обговорив з Будановим питання посилення санкційної політики

15:37 10.01.2026
Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

Трамп і Зеленський можуть підписати угоду щодо післявоєнного відновлення України під час економічного форуму в Давосі – ЗМІ

15:21 10.01.2026
Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Хмари про операцій проти ворога

Зеленський заслухав доповідь керівника СБУ Хмари про операцій проти ворога

22:48 09.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 165 ворожих атак - Генштаб

18:49 09.01.2026
До складу Ставки верховного головнокомандувача введено Боєва, Буданова та Іващенка

До складу Ставки верховного головнокомандувача введено Боєва, Буданова та Іващенка

17:37 09.01.2026
Зеленський та міністр оборони Британії обговорили питання додаткових засобів ППО та можливий режим діяльності британського контингенту

Зеленський та міністр оборони Британії обговорили питання додаткових засобів ППО та можливий режим діяльності британського контингенту

16:00 09.01.2026
Україна розраховує на продовження співпраці з Великою Британією – Зеленський

Україна розраховує на продовження співпраці з Великою Британією – Зеленський

04:41 09.01.2026
Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 142 ворожі атаки - Генштаб

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

РФ за тиждень випустила по Україні майже 1100 дронів і понад 50 ракет - Зеленський

На Київщині відновили світло понад 370 тис. родин, майже 30 тис. залишаються без електрики

ППО знищила 125 з 154 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 18 локаціях - Повітряні сили ЗСУ

У Запоріжжі станом на ранок неділі відновили електропостачання

ОСТАННЄ

ДТЕК: Через атаки, морози та перевантаження мереж у Києві фіксуються численні аварії, частина відключень може бути тривалою

У Краматорську через обстріл зруйновано котельню, що обслуговувала один з мікрорайонів міста

Глава "Укрзалізниці" радить планувати стикування із запасом мінімум у 3-4 години

Пріоритетним напрямом залишається постачання ракет для ППО від партнерів - Зеленський

Зеленський: Головне завдання зараз – відновлення енергозабезпечення всіх будинків після ударів

У понеділок "Укренерго" застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Міська влада просить харків'ян обмежити пересування транспортом через негоду

Німеччина пропонує місію НАТО для захисту Гренландії на тлі напруженості через заяви США - ЗМІ

У Києві внаслідок пожежі в багатоповерхівці загинули дві людини, дев’ять мешканців евакуйовано - ДСНС

Голова Київської ОВА закликав жителів області не блокувати дороги через відсутність електропостачання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА