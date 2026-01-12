Інтерфакс-Україна
Події
09:00 12.01.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 219 бойових зіткнень

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 219 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

"Вчора противник завдав 53 авіаційні удари, скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив 2941 обстріл, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5273 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

