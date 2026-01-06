Інтерфакс-Україна
Окупанти за добу втратили 940 осіб та 157 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 940 окупантів, 5 танків, 46 артсистем, 6 бронемашин, 879 БПЛА, а також 157 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вівторка.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.01.26 орієнтовно склали особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб, танків – 11 512 (+5) од., бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од., артилерійських систем – 35 831 (+46) од., РСЗВ – 1 593 (+1) од. засоби ППО – 1 269 (+1) од., літаків – 434 (+0) од., гелікоптерів– 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од., крилаті ракети – 4 137 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 2 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 73 102 (+157) од., спеціальна техніка – 4 036 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

