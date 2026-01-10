Інтерфакс-Україна
07:21 10.01.2026

Окупанти втратили впродовж доби 880 військовослужбовців - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби  склали 880 одиниць живої сили та 107 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки,16 артилерійських систем, одну РСЗВ, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 18 крилатих ракет і 653  БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

