Окупанти втратили впродовж доби 880 військовослужбовців - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Втрати окупантів впродовж доби склали 880 одиниць живої сили та 107 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.

Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки,16 артилерійських систем, одну РСЗВ, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.

Повітряні удари коштували противнику знищених 18 крилатих ракет і 653 БпЛА оперативно-тактичного рівня.