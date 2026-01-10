07:21 10.01.2026
Окупанти втратили впродовж доби 880 військовослужбовців - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ
Втрати окупантів впродовж доби склали 880 одиниць живої сили та 107 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 суботи.
Зокрема українськими воїнами знищено 4 танки,16 артилерійських систем, одну РСЗВ, 84 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і дві одиниці спецтехніки.
Повітряні удари коштували противнику знищених 18 крилатих ракет і 653 БпЛА оперативно-тактичного рівня.