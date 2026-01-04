Генштаб зафіксував упродовж доби 211 бойових зіткнень

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 211 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 2702 обстріли, зокрема 45 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4812 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб