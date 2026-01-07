Інтерфакс-Україна
08:34 07.01.2026

Генштаб зафіксував упродовж доби 221 бойове зіткнення

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 221 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 середи. 

"За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали двох ракетних та 90 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 236 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 6200 дронів-камікадзе та здійснили 3288 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 123 – з реактивних систем залпового вогню", - повідомляє Генштаб

 

