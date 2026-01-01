Інтерфакс-Україна
08:59 01.01.2026

Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 131 бойове зіткнення
Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 131 бойове зіткнення. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

" За уточненою інформацією, вчора противник завдав 77 авіаційних ударів, скинувши 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3587 обстрілів, зокрема 84 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6406 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

