Інтерфакс-Україна
Події
02:32 08.01.2026

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

1 хв читати

Електротранспорт у Дніпрі замінять автобуси, місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах, повідомив мер Борис Філатов.

"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси", - написав він у телеграмі.

За його словами, для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Філатов закликав містян врахувати це для планування поїздок.

Раніше повідомлялося про масштабний блекаут в Дніпрі та Дніпропетровській області через ворожі атаки.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3023

Теги: #дніпро #електротранспорт #автобуси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:09 08.01.2026
Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

12:11 07.01.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

08:38 07.01.2026
У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

У Львові знеструмлений електротранспорт та частина лікарень - мер

01:24 07.01.2026
Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

00:03 07.01.2026
Ворожі БпЛА пошкодили житлову багатоповерхівку й спричинили пожежі у Дніпрі – ОВА

Ворожі БпЛА пошкодили житлову багатоповерхівку й спричинили пожежі у Дніпрі – ОВА

21:38 05.01.2026
РФ систематично атакує американський бізнес і неодноразово намагалася вразити завод Bunge у Дніпрі — МЗС

РФ систематично атакує американський бізнес і неодноразово намагалася вразити завод Bunge у Дніпрі — МЗС

15:48 05.01.2026
На дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії через дронову атаку, мер говорить, що росіяни розбомбили завод компанії "Бунге" зі США

На дороги Дніпра вилилось 300 тонн олії через дронову атаку, мер говорить, що росіяни розбомбили завод компанії "Бунге" зі США

14:01 02.01.2026
До Одеси прибули перші 25 автобусів від інших міст України

До Одеси прибули перші 25 автобусів від інших міст України

21:48 31.12.2025
Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

Перші 30 паризьких автобусів вже прибули в Київську область і скоро вийдуть на маршрути - обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Зеленський: Війна може завершитися під час головування Кіпру в Раді ЄС

Зеленський: гарантія №1 – наша сильна, укомплектована армія, 800 тис. з нормальною зброєю

Зеленський: лютий може бути робочим місяцем щодо змін в законодавстві

ОСТАННЄ

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

Фріланд в п'ятницю залишить парламент Канади

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Противник 72 рази намагався атакувати на покровському напрямку – Генштаб

Росія намагається створити гуманітарну катастрофу в Дніпрі та Запоріжжі, демонструє небажання завершувати війну - ЦПД

Каракас витрачатиме доходи від продажу нафти на купівлю американської продукції - Трамп

Декларації без реальних гарантій лише створюють ілюзію прогресу до миру - голова євроінтеграційного комітету Ради

Запущено онлайн-портал для подання проєктів до Американсько-українського інвестфонду відбудови

ДТЕК пояснив помилку щодо терміну повернення е/е на Дніпропетровщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА