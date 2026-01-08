Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

Електротранспорт у Дніпрі замінять автобуси, місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах, повідомив мер Борис Філатов.

"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси", - написав він у телеграмі.

За його словами, для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Філатов закликав містян врахувати це для планування поїздок.

Раніше повідомлялося про масштабний блекаут в Дніпрі та Дніпропетровській області через ворожі атаки.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3023