02:32 08.01.2026
Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер
Електротранспорт у Дніпрі замінять автобуси, місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах, повідомив мер Борис Філатов.
"Зранку електротранспорт у Дніпрі максимально замінять автобуси", - написав він у телеграмі.
За його словами, для цього місто збільшить кількість їхнього рухомого складу на маршрутах. Філатов закликав містян врахувати це для планування поїздок.
Раніше повідомлялося про масштабний блекаут в Дніпрі та Дніпропетровській області через ворожі атаки.
Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3023