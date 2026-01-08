У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO

Фото: Pixabay

У Дніпрі, що потерпає через відключення електропостачання внаслідок ворожої атаки у ніч проти четверга, заживлена уся критична інфраструктура, повідомив СЕО енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Заживлена уся критична інфраструктура, крім міста Павлоград, де постійна тривога. Також зі світлом ще +100 тис. клієнтів", - написав він у Facebook у четвер увечері.

Раніше у цей день міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію у місті. "Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. У лікарні поступово повертається світло. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується… Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - написав Філатов у телеграм-каналі.

За його словами, електротранспорт по місту компенсується автобусами, місто має запас палива на декілька діб. По місту, окрім державних та приватних, працює 89 комунальних Пунктів незламності.

Дитячі садочки працюють черговими групами по чотири години, в школах продовжено канікули до 11 січня.