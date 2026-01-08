Інтерфакс-Україна
Події
18:32 08.01.2026

У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO

1 хв читати
У Дніпрі заживлена вся критична інфраструктура, крім Павлограда, де постійна тривога, – YASNO
Фото: Pixabay

У Дніпрі, що потерпає через відключення електропостачання внаслідок ворожої атаки у ніч проти четверга, заживлена уся критична інфраструктура, повідомив СЕО енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Заживлена уся критична інфраструктура, крім міста Павлоград, де постійна тривога. Також зі світлом ще +100 тис. клієнтів", - написав він у Facebook у четвер увечері.

Раніше у цей день міський голова Дніпра Борис Філатов заявив про надзвичайну ситуацію у місті. "Суто технічно у Дніпрі ситуація одна з найскладніших. Це насправді надзвичайна ситуація національного рівня. У лікарні поступово повертається світло. Каналізація міста також заживлена. Лівий берег підтримується альтернативними джерелами живлення. Ситуація з водою на правому березі потроху стабілізується… Щодо тепла. Усі котельні вчора було знеструмлено. Нині докладаємо всіх зусиль, щоб відновити їхню роботу", - написав Філатов у телеграм-каналі.

За його словами, електротранспорт по місту компенсується автобусами, місто має запас палива на декілька діб. По місту, окрім державних та приватних, працює 89 комунальних Пунктів незламності.

Дитячі садочки працюють черговими групами по чотири години, в школах продовжено канікули до 11 січня.

Теги: #дніпро #критична_інфраструктура

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 08.01.2026
Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

Додаткові 911 МВт потужності вивільнені у загальну мережу після перегляду списків критичної інфраструктури – Свириденко

16:55 08.01.2026
Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

12:52 08.01.2026
Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

Мер Дніпра заявив про надзвичайну ситуацію в місті

02:32 08.01.2026
Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

Електротранспорт у Дніпрі зранку замінять автобуси – мер

00:09 08.01.2026
Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

Усі міські лікарні Дніпра повністю переведено на генератори - мер

15:47 07.01.2026
УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

УЧХ допоможе постраждалим від російської атаки БпЛА у Дніпрі

12:11 07.01.2026
Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

Кількість постраждалих у Дніпрі через атаку ворожих БпЛА вночі зросла до восьми людей - ОВА

10:39 07.01.2026
Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

Садовий після розмови зі Свириденко: Подачу електроенергії по частині обʼєктів критичної інфраструктури Львова відновлено

01:24 07.01.2026
Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

Семеро людей постраждали внаслідок нальоту російських БпЛА на Дніпро - мер

00:03 07.01.2026
Ворожі БпЛА пошкодили житлову багатоповерхівку й спричинили пожежі у Дніпрі – ОВА

Ворожі БпЛА пошкодили житлову багатоповерхівку й спричинили пожежі у Дніпрі – ОВА

ВАЖЛИВЕ

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

В результаті удару по Кривому Рогу постраждали 5 людей – ОВА

Глава МВС: Працюємо в посиленому режимі, допомагаємо з підключенням критичної інфраструктури до резервного живлення на Дніпропетровщині

На "Запоріжсталі" через атаки 7 січня знову стався блекаут із зупиненням виробництва

ОСТАННЄ

"Укренерго" законтрактувало 400 МВт базового навантаження "Енергоатома" до кінця січня

Уряд підготує рішення, щоб забезпечити можливість для некритичних установ залишити людей вдома на період непогоди - Зеленський

Зеленський попередив про можливий новий російський масований удар вночі

Віце-прем’єр Кулеба: На Дніпропетровщині водопостачання відновлено для понад 1,7 млн абонентів; теплопостачання – для 270 тис, без тепла - 250 тис, без води – 20 тис абонентів

В результаті удару по Кривому Рогу постраждали 5 людей – ОВА

Нардепці Скороход збільшили розмір застави до 4 млн грн - САП

Окупанти вдарили двома "Іскандерами" у багатоквартирні будинки Кривого Рогу – Вілкул

Комунальні служби Києва опрацьовують додаткові алгоритми реагування на значні похолодання в умовах загрози обстрілів

Київ підготував 69 мобільних котелень та 1200 пунктів обігріву в очікуванні негоди

Київщина готується до негоди: на дорогах понад 220 од. техніки, підготовлено 56 місць відстою транспорту, працюють пункти обігріву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА