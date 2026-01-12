Інтерфакс-Україна
У Дніпрі до житлових будинків підключають мобільні генератори - мер

У Дніпрі підключають мобільні генератори до житлових будинків, повідомив мер міста Борис Філатов.

"Вдаємося до крайніх заходів. Просто до будинків підвозимо мобільні генератори та заживлюємо багатоповерхівки напряму", - написав він у телеграмі.

За словами мера, після останнього ворожого обстрілу енергетичної інфраструктури, енергокомпанії не можуть заживити низку районів лівобережжя Дніпра.

"На вулиці зараз -12. Навіть дизельне паливо замерзає. Але, як ви бачите на відео, енергетики, котрі не спали вже шалені 72 години, засинають просто на морозі. Робимо все, що можемо. Більше нічого сказати не можу", - наголосив він.

Як повідомлялося, Росія здійснила масовану атаку в ніч на 8 січня по Дніпру та Дніпропетровській області, а також по Запоріжжю та Запорізькій області.

Джерело: https://t.me/borys_filatovv/3038

