Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

Фото: Посольство Республіки Польща у Києві

Агенція стратегічних резервів (RARS) уряду Польщі надіслало першу партію анонсованих генераторів для України в рамках допомоги подолання наслідків російських обстрілів, повідомило посольство Республіки Польща у Києві у четвер.

"Перша партія генераторів, надісланих RARS, вже в Києві. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич сьогодні офіційно передав їх віце-прем’єр-міністру Олексію Кулебі та голові Київської обласної адміністрації Миколі Калашнику", - йдеться в повідомленні посольства в соцмережі Х.

Як повідомлялося, на минулому тижні Лукасевич анонсував прибуття з Польщі до Києва 400 генераторів різних типів з польских урядових запасів. Раін

Раніше також повідомлялося, що в рамках загальнопольської акції збору коштів на генератори для України під назвою "Тепло з Польщі для Києва" зібрано вже понад 5 мільйонів злотих (понад $1 млн). Акцію організував польський фонд Stand with Ukraine.