Інтерфакс-Україна
Події
17:41 29.01.2026

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

1 хв читати
Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві
Фото: Посольство Республіки Польща у Києві

Агенція стратегічних резервів (RARS) уряду Польщі надіслало першу партію анонсованих генераторів для України в рамках допомоги подолання наслідків російських обстрілів, повідомило посольство Республіки Польща у Києві у четвер.

"Перша партія генераторів, надісланих RARS, вже в Києві. Тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич сьогодні офіційно передав їх віце-прем’єр-міністру Олексію Кулебі та голові Київської обласної адміністрації Миколі Калашнику", - йдеться в повідомленні посольства в соцмережі Х.

Як повідомлялося, на минулому тижні Лукасевич анонсував прибуття з Польщі до Києва 400 генераторів різних типів з польских урядових запасів. Раін

Раніше також повідомлялося, що в рамках загальнопольської акції збору коштів на генератори для України під назвою "Тепло з Польщі для Києва" зібрано вже понад 5 мільйонів злотих (понад $1 млн). Акцію організував польський фонд Stand with Ukraine.

Теги: #польща #генератори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 29.01.2026
Ангольський бізнесмен передав Україні 75 електрогенераторів

Ангольський бізнесмен передав Україні 75 електрогенераторів

19:48 28.01.2026
В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

В Україну будуть надіслані генератори - Макрон після розмови з Зеленським

00:38 28.01.2026
Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

Партія генераторів ЄС піде на підтримку критичної інфраструктури 10 областей України - Мінрозвитку

18:43 27.01.2026
В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

В Україну прибуло 76 аварійних генераторів від ЄС

13:55 26.01.2026
Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

Київ отримав від Польщі 130 генераторів – Кличко

10:55 26.01.2026
На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

На кордоні з Польщею стався технічний збій роботи бази даних

05:25 26.01.2026
Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

Зеленська зустрілась з першими леді Литви та Польщі

21:28 25.01.2026
Понад 800 тис. абонентів у Києві без світла, Міненерго спрямувало додаткові 50 тонн дизелю для роботи генераторів - Шмигаль

Понад 800 тис. абонентів у Києві без світла, Міненерго спрямувало додаткові 50 тонн дизелю для роботи генераторів - Шмигаль

19:00 25.01.2026
Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

13:47 24.01.2026
Віцепрем’єр Кулеба: 447 генераторів надійдуть з ЄС до України протягом тижня, 2 з них великої потужності

Віцепрем’єр Кулеба: 447 генераторів надійдуть з ЄС до України протягом тижня, 2 з них великої потужності

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

У Резерв+ 30 січня з опівночі до 2 години ночі можуть бути недоступні послуги через технічні роботи - Міноборони

Каллас: Росія у чорному списку через ризики відмивання грошей

У районі Дронівки важкі позиційні бої; основні зусилля ворог зосереджує на форсуванні річки Сіверський Донець - ЗСУ

Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі – УВ "Схід"

Мінсоцполітики пропонує маломобільним киянам отримати реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла

Ексрадниця керівника ОП Зарівна почала викладати в Чиказькому університеті

Україна отримала когенераційні установки RSE в рамках допомоги Уряду Німеччини

Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах: Ми виграємо для вас час — це гірка правда

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА