Інтерфакс-Україна
Події
18:03 29.01.2026

Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі – УВ "Схід"

3 хв читати
Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі – УВ "Схід"

Підрозділи угрупування військ (УВ) "Схід" ведуть активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації – контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі, на краматорському напрямку утримують район Оріхово-Василівки, інформація про захоплення цього населеного пункту не відповідає дійсності, повідомила пресслужба УВ.

"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 38 російських штурмів. Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат", - йдеться у повідомленні УВ "Схід" у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що на покровському напрямку ЗСУ зупинили 22 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

За попередніми даними, 29 січня на цьому напрямку бійці ЗСУ ліквідували 45 окупантів та поранили 25; знищили 47 безпілотних літальних апаратів, два склади боєприпасів, десять одиниць автомобільного та одну одиницю спеціального транспорту, один квадроцикл та одну гармату, також уражено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

"Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами", - повідомляють в УВ "Схід".

Зазначається, що логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Повідомляється, що на слов’янському напрямку протягом доби 28 січня українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед. Ворог посилює тиск навколо Дронівки, підрозділи Сил оборони України ведуть позиційну боротьбу за утримання населеного пункту, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

"Для штурму Дронівки, а також населених пунктів Платонівка та Закітне ворог намагається накопичити додаткові ресурси. По місцям зосередження особового складу окупантів та їх логістичним маршрутам завдається вогневе ураження. Зокрема, нещодавно підрозділами безпілотних систем було виявлено та знищено ворожу САУ 2С3 "Акація"", - повідомили у У№В "Схід".

За даними пресслужби, на краматорському напрямку окупанти зосереджують ударні підрозділи, зокрема, в районах населених пунктів Привілля, Васюківка, Міньківка та Оріхово-Василівка. Найскладнішою ситуація залишається у районі Оріхово-Василівки. "Водночас, інформація про захоплення цього населеного пункту не відповідає дійсності. Українські війська утримують визначені позиції. ЗСУ відбивають атаки противника та знищують його живу силу.

На костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки. Ситуація залишається складною, зокрема у районі населеного пункту Клебань-Бик, але наші воїни стримують наступальні дії переважаючих сил окупантів, утримують визначені рубежі.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 252 окупанти за минулу добу. Також знищено 1609 БпЛА різних типів та 73 одиниці іншого озброєння і техніки. Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 31 пункт управління російських БпЛА.

Теги: #схід #угруповання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:32 16.01.2026
США готують посилення військової присутності на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном- ЗМІ

США готують посилення військової присутності на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном- ЗМІ

15:46 29.12.2025
Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

Інформація про повний контроль ворога над Родинським не відповідає дійсності - УВ "Схід"

20:10 23.12.2025
Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

Сили оборони контролюють північну частину Покровська, в центрі блокується просування противника – УВ "Схід"

12:51 10.12.2025
Заяви росіян про "захоплення Сіверська" не відповідають дійсності – ОК "Схід"

Заяви росіян про "захоплення Сіверська" не відповідають дійсності – ОК "Схід"

18:57 12.11.2025
Угруповання військ "Курськˮ: Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України

Угруповання військ "Курськˮ: Ситуація на напрямку залишається динамічною та контрольованою Силами оборони України

20:27 08.11.2025
Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

Ворог безуспішно штурмує північні околиці Покровська

23:06 08.10.2025
Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

Трамп заявив про свій можливий візит на Близький Схід до кінця тижня

09:36 08.09.2025
Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

Сили оборони мають успіхи на сході – ЦПД

20:07 05.08.2025
Росіяни збільшують своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця, хочуть до кінця року сформувати 10 нових дивізій – Сирський

Росіяни збільшують своє угруповання на 9 тис. осіб щомісяця, хочуть до кінця року сформувати 10 нових дивізій – Сирський

18:21 01.07.2025
Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на рух пасажирських поїздів – "Укрзалізниця"

Схід порожніх вантажних вагонів на Рівненщині вплинув на рух пасажирських поїздів – "Укрзалізниця"

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

У Резерв+ 30 січня з опівночі до 2 години ночі можуть бути недоступні послуги через технічні роботи - Міноборони

Каллас: Росія у чорному списку через ризики відмивання грошей

У районі Дронівки важкі позиційні бої; основні зусилля ворог зосереджує на форсуванні річки Сіверський Донець - ЗСУ

Мінсоцполітики пропонує маломобільним киянам отримати реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла

Ексрадниця керівника ОП Зарівна почала викладати в Чиказькому університеті

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

Ангольський бізнесмен передав Україні 75 електрогенераторів

Україна отримала когенераційні установки RSE в рамках допомоги Уряду Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА