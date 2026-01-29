Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі – УВ "Схід"

Підрозділи угрупування військ (УВ) "Схід" ведуть активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації – контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі, на краматорському напрямку утримують район Оріхово-Василівки, інформація про захоплення цього населеного пункту не відповідає дійсності, повідомила пресслужба УВ.

"Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника і протягом минулої доби відбили 38 російських штурмів. Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. Ворог зазнає значних втрат", - йдеться у повідомленні УВ "Схід" у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що на покровському напрямку ЗСУ зупинили 22 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Родинське, Покровськ, Мирноград, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне.

За попередніми даними, 29 січня на цьому напрямку бійці ЗСУ ліквідували 45 окупантів та поранили 25; знищили 47 безпілотних літальних апаратів, два склади боєприпасів, десять одиниць автомобільного та одну одиницю спеціального транспорту, один квадроцикл та одну гармату, також уражено три одиниці автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки та 12 укриттів особового складу противника.

"Українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. У Мирнограді наші воїни тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на околицях міста. Для стримування ворога оборона міста поповнена додатковими силами та засобами", - повідомляють в УВ "Схід".

Зазначається, що логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда.

Повідомляється, що на слов’янському напрямку протягом доби 28 січня українські захисники зупинили шість спроб окупантів просунутись вперед. Ворог посилює тиск навколо Дронівки, підрозділи Сил оборони України ведуть позиційну боротьбу за утримання населеного пункту, завдаючи противнику втрат у живій силі та техніці.

"Для штурму Дронівки, а також населених пунктів Платонівка та Закітне ворог намагається накопичити додаткові ресурси. По місцям зосередження особового складу окупантів та їх логістичним маршрутам завдається вогневе ураження. Зокрема, нещодавно підрозділами безпілотних систем було виявлено та знищено ворожу САУ 2С3 "Акація"", - повідомили у У№В "Схід".

За даними пресслужби, на краматорському напрямку окупанти зосереджують ударні підрозділи, зокрема, в районах населених пунктів Привілля, Васюківка, Міньківка та Оріхово-Василівка. Найскладнішою ситуація залишається у районі Оріхово-Василівки. "Водночас, інформація про захоплення цього населеного пункту не відповідає дійсності. Українські війська утримують визначені позиції. ЗСУ відбивають атаки противника та знищують його живу силу.

На костянтинівському напрямку ворог здійснив дев’ять атак поблизу населених пунктів Костянтинівка, Предтечине, Плещіївка, Софіївка та у бік Новопавлівки. Ситуація залишається складною, зокрема у районі населеного пункту Клебань-Бик, але наші воїни стримують наступальні дії переважаючих сил окупантів, утримують визначені рубежі.

В цілому, у зоні відповідальності УВ "Схід" протягом доби противник продовжує зазнавати найбільших втрат — 252 окупанти за минулу добу. Також знищено 1609 БпЛА різних типів та 73 одиниці іншого озброєння і техніки. Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 31 пункт управління російських БпЛА.