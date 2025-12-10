Заяви росіян про "захоплення Сіверська" не відповідають дійсності – ОК "Схід"

Заяви росіян про "захоплення Сіверська" не відповідають дійсності, хоча ситуація напружена, заявила пресслужба Оперативного командування (ОК) "Схід".

"На Слов’янському напрямку напруженою залишається ситуація в районі Сіверська. Водночас, заяви про встановлення ворогом контроля над містом не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні ОК "Схід" у Фейсбуці у середу.

Повідомляється, що ворог, користуючись погодними умовами, намагається інфільтруватися в місто малими штурмовими групами. Сили оборони нищать загарбників у місті та на його підступах.

"Так само втратами для окупантів закінчуються їх спроби встановити у міській забудові прапори для створення пропагандистської картинки. Для нанесення вогневого ураження задіяні, зокрема, артилерійські підрозділи та ударні БпАК сил оборони України", - зазначили в ОК "Схід".

Також в ОК повідомляють, що оборона Покровська продовжується, ЗСУ контролюють на півночі міста майже 13 кв км. "У районі Мирнограда ситуація залишається складною. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання та утримувати свої рубежі", - додали в ОК.