Камишін вийшов з наглядової ради "Укрзалізниці", Милованов – "Укроборонпрому"

Радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин 29 грудня завершив роботу в наглядовій раді АТ "Укрзалізниця", до якої приєднався у 2024 році, достроково залишивши посаду через необхідність зосередитися на нових завданнях в оборонній сфері, повідомив Камишін у себе в Телеграм-каналі у вівторок.

"Посаду залишаю зі спокійним серцем. В УЗ залишається крута команда — і (Олександр) Перцовський (голова правління – ІФ-У), і правління, і наглядова рада, і регіональні керівники, і ще 170 тис справжніх залізних людей!" – написав Камишін.

В свою чергу президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов повідомив у Facebook, що вийшов із наглядової ради АТ "Українська оборонна промисловість".

"З усіх рад я вийшов і стосунків формальних чи неформальних з урядом не маю", – написав він у Facebook у понеділок.

Милованов уточнив, що під час повномасштабного вторгнення його попросили залишитись в наглядовій раді "Укроборонпрома" і долучитись до наглядової ради "Енергоатому", але зараз він про це "дуже шкодує".

Як повідомлялося, у 2022 році Камишіна було призначено на посаду голови правління УЗ, у вересні 2024 року він розпочав роботу у наглядовій раді "Укрзалізниця".

У жовтні 2025 року головою оновленої наглядової ради національного оператора залізничного транспорту "Укрзалізниця" знову обрано Гепарда Хафера, який має досвід роботи в Deutsche Bahn, а його заступником – журналіста, екснародного депутата, представника держави Сергія Лещенка, який також був у попередньому складі ради.