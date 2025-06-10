Уряд вніс зміни в статут "Нафтогазу" та положення про НР

Кабінет міністрів України у межах реформи корпоративного управління вніс зміни до статуту НАК "Нафтогаз України" та положення про наглядову раду, спрямовані на підвищення ефективності управління, прозорість та підзвітність компанії у відповідності до кращих міжнародних практик, повідомила компанія.

"Реформа корпоративного управління посилює компанію, підвищує ефективність та підзвітність її роботи в інтересах власника – народу України. Впровадження чітких правил, прозорих процедур і належного контролю дозволяє "Нафтогазу" працювати ще більш ефективно. Це важливий крок до зміцнення довіри з боку громадян і міжнародних партнерів", – прокоментував голова правління Групи "Нафтогаз" Сергій Корецький, слова якого наводяться у повідомленні на сайті НАК.

У ньому зазначається, що у межах реформи корпоративного управління НР затверджує стратегічний, інвестиційний та фінансовий плани компанії, а також звіт про виконання фінансового плану. Крім цього, вона подає на затвердження уряду пріоритети розвитку "Нафтогазу", які відображаються у листі очікування власника.

До виключної компетенції НР належать питання звільнення та призначення членів правління. Уряд, як акціонер НАК, не менше одного разу на три роки проводить незалежну оцінку діяльності НР.

Вказується, що востаннє незалежна оцінка діяльності НР, більшість членів якої складають незалежні директори, була затверджена урядом у квітні 2025 року.

Новий статут НАК та положення про НР затверджені постановою уряду №643 від 4 червня 2025 року, розміщеній на урядовому порталі.

Згідно з п.90 статуту НАК, рішення НР приймається простою більшістю голосів її членів від їхньої загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови НР. До її функцій належить обрання і припинення повноважень голови та членів правління компанії, прийняття рішення про їхнє відсторонення від здійснення повноважень, обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління.

Як повідомлялося, незалежними членами наглядової ради "Нафтогазу" є Анфінсен Тор Мартін, Людо ван дер Гейден, Маріно Ентоні Вільям, Гуквей Річард Марк, представниками держави – Наталія Бойко, Ростислав Шурма, Костянтин Мар'євич.

Міненерго 19 травня 2025 року змінило статути ТОВ "ОГТСУ" та "Укренерго" нормою про кваліфіковану більшість голосів наглядових рад для призначення керівників замість простої. Тобто за главу ОГТСУ має проголосувати чотири з п'яти членів НР (три – незалежні), за главу "Укренерго" – п'ять з сімох (четверо – незалежні).

Міністр енергетики України Герман Галущенко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді 6 червня пояснив мету змін у статути ОГТСУ та "Укренерго" посиленням позицій керівників компаній перед НР.

Внесення змін у статути не було погоджене, зокрема, з кредиторами НЕК.

Зі свого боку Європейський банку реконструкції та розвитку надіслав на адресу "Укренерго" та Міністерства фінансів України лист від 6 червня, у якому вказується на нездатність компанії своєчасно повідомити банк про будь-які зміни статуту та надати можливість прокоментувати їх. Посилаючись на умови кредитних договорів, банк наголошує на своєму праві зупиняти вибірки коштів та надсилати відповідні повідомлення про дострокове погашення позик у зв'язку зі змінами статуту.

Голова енергокомітету Ради Андрій Герус у коментарі Енергореформі зазначив, що важливо дотримуватися зобов’язань перед партнерами: "Не брати зобов’язань, яких не можемо виконати, але дотримуватися тих, що взяли".