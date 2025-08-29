Для ефективної реалізації реформи старшої профільної школи в закладі освіти має бути не менше 600 учнів - Лісовий

Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що для ефективної реалізації реформи старшої профільної школи в закладі освіти має бути не менше 600 учнів.

"Демографія на сьогодні і існуюча мережа не дозволяють якісно реалізувати підхід старшої профільної школи. Тому що оце профільне навчання, можливість формування груп за профілями, можливість розбудови індивідуального треку, індивідуальних освітніх траєкторій для дітей, потребує великої кількості вчителів і великої кількості учнів… Якщо ми говоримо в контексті імплементації реформи старшої профільної школи, то це 600 дітей в закладі освіти. Це та нижня межа, яка дозволить дійсно реалізувати ідеологію вибору", - сказав Лісовий в інтерв'ю проєкту "Newsмейкер" на телеканалі "Інтер".

Він констатував, що в ході цієї реформи з найбільшим викликом зіштовхнуться самі малозаселені регіони.

За його словами, цю проблему можна буде вирішити кількома рішеннями, зокрема, пансіони продовж тижня навчання з поверненням на вихідні додому.

"Ці пансіони треба розбудувати і багато областей уже займається цією роботою. Вони бачать велику школу або колишній заклад професійної освіти і частину, одне крило, виділяють під реконструкцію, перебудову його під можливість для проживання дітей", - розповів міністр.

Ще одним рішенням є довезення дітей, але міністр зауважив, що бажано, щоб на доїзд діти не витрачали більше 30 хв.

Як повідомлялося, раніше Міністерство освіти і науки заявило, що десятикласники зможуть обирати між академічним і професійним спрямуваннями подальшого навчання в старшій школі з 2027 року.

Зокрема, з 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів. На 2024/2025 навчальний рік підібрано 30 ліцеїв-амбасадорів, які допомагають готуватися до пілотування.

Після чого з 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі.

Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

У вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.