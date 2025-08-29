Інтерфакс-Україна
Події
15:46 29.08.2025

Для ефективної реалізації реформи старшої профільної школи в закладі освіти має бути не менше 600 учнів - Лісовий

2 хв читати
Для ефективної реалізації реформи старшої профільної школи в закладі освіти має бути не менше 600 учнів - Лісовий
Фото: https://www.facebook.com/oksenlisovyi

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що для ефективної реалізації реформи старшої профільної школи в закладі освіти має бути не менше 600 учнів.

"Демографія на сьогодні і існуюча мережа не дозволяють якісно реалізувати підхід старшої профільної школи. Тому що оце профільне навчання, можливість формування груп за профілями, можливість розбудови індивідуального треку, індивідуальних освітніх траєкторій для дітей, потребує великої кількості вчителів і великої кількості учнів… Якщо ми говоримо в контексті імплементації реформи старшої профільної школи, то це 600 дітей в закладі освіти. Це та нижня межа, яка дозволить дійсно реалізувати ідеологію вибору", - сказав Лісовий в інтерв'ю проєкту "Newsмейкер" на телеканалі "Інтер".

Він констатував, що в ході цієї реформи з найбільшим викликом зіштовхнуться самі малозаселені регіони.

За його словами, цю проблему можна буде вирішити кількома рішеннями, зокрема, пансіони продовж тижня навчання з поверненням на вихідні додому.

"Ці пансіони треба розбудувати і багато областей уже займається цією роботою. Вони бачать велику школу або колишній заклад професійної освіти і частину, одне крило, виділяють під реконструкцію, перебудову його під можливість для проживання дітей", - розповів міністр.

Ще одним рішенням є довезення дітей, але міністр зауважив, що бажано, щоб на доїзд діти не витрачали більше 30 хв.

Як повідомлялося, раніше Міністерство освіти і науки заявило, що десятикласники зможуть обирати між академічним і професійним спрямуваннями подальшого навчання в старшій школі з 2027 року.

Зокрема, з 1 вересня 2025 року стартувала пілотування реформи старшої профільної школи: апробація нових підходів до навчання, розробка курсів, тестування навчальних матеріалів. На 2024/2025 навчальний рік підібрано 30 ліцеїв-амбасадорів, які допомагають готуватися до пілотування.

Після чого з 1 вересня 2027 року 10 класи розпочнуть навчання в профільній школі.

Очікується, що навесні-влітку 2030 року відбудуться перші випуски з 12 класу, після чого у 2030-2033 роках відбудеться трансформація мережі закладів освіти залежно від демографічної ситуації та перших результатів реформ.

У вересні 2017 року Верховна Рада впровадила 12-річне навчання в школі з 2027 року.

Теги: #реформа #старша_школа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:34 22.08.2025
Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

Досвід українських воїнів матиме значення при зміні підходів до трансатлантичної оборони – Рютте

12:17 30.07.2025
"Європейська солідарність" закликатиме Раду підтримати реальну реформу антикорупційних органів - Фріз

"Європейська солідарність" закликатиме Раду підтримати реальну реформу антикорупційних органів - Фріз

15:15 01.07.2025
Глава МВС: ключове в реформі правоохоронної системи – створення чіткої архітектури, без дублювання функцій

Глава МВС: ключове в реформі правоохоронної системи – створення чіткої архітектури, без дублювання функцій

20:58 21.06.2025
Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

Зеленський уже ухвалив низку кадрових рішень щодо керівників закордонних дипломатичних установ України - Сибіга

23:24 18.06.2025
Посли країн G7 в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу АРМА

Посли країн G7 в Україні відзначили важливість ухвалення закону про реформу АРМА

13:02 30.05.2025
Міносвіти затвердило типову освітню програму для старшої школи

Міносвіти затвердило типову освітню програму для старшої школи

15:45 19.12.2014
У 10-й клас учні мають проходити за конкурсом, але навчатися бюджетним коштом

У 10-й клас учні мають проходити за конкурсом, але навчатися бюджетним коштом

ВАЖЛИВЕ

Українська делегація розпочала візит до США

Найсерйознішою залишається ситуація на Покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Є очікувані та неочікувані країни, які готові відправити свій контингент в Україну

РФ можуть пропонувати новий рівень перемовин для відтермінування зустрічей лідерів – Зеленський

Блок щодо гарантій безпеки у вигляді зброї для армії буде складатися з трьох треків - Зеленський

ОСТАННЄ

Генштаб ЗСУ: На покровському напрямку ворог здійснив 23 атаки, бої тривають у двох локаціях

Посол України провів консультації із МВС Польщі щодо умов подальшого перебування українських біженців

Депутати пропонують 100% державне покриття витрат на лікування та реабілітацію військових

Екскерівник ДСНС Київщини підозрюється у привласненні коштів на будівництві пожежного депо

У Краматорську через атаку росіян загинув чоловік, зазнала поранень 13-річна дівчинка

Студент не може відмовитися від базової військової підготовки з релігійних міркувань, лише від окремих модулів

Українська делегація розпочала візит до США

Зеленський в День пам'яті захисників вручив родинам загиблих Героїв сертифікати на квартири

Представники УЧХ взяли участь у конференції в Сінгапурі

Міносвіти працює над шкільними програмами, які будуть менш перенавантажені і забезпечуватимуть міжгалузеві зв'язки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА