Глава МВС: ключове в реформі правоохоронної системи – створення чіткої архітектури, без дублювання функцій

У фокусі реформування правоохоронних органів є створення чіткої архітектури, в якій кожний орган має чіткі повноваження, без дублювання функцій, що зробить систему зрозумілою та ефективною, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Попри те, що боротьба з російською агресією є нашим головним пріоритетом, питання розбудови держави та її правоохоронної системи, засноване на європейських цінностях і стандартах, незмінно залишається в фокусі нашої уваги", - сказав глава МВС у вівторок в Києві під час обговорення комплексної реформи правоохоронної системи як ключового елементу євроінтеграції України.

Він нагадав, що Україна виконала всі необхідні умови для відкриття переговорів про вступ до Європейського союзу за кластером "основи вступу".

За словами Клименка, Україна продемонструвала спроможність реалізувати структурні реформи навіть в умовах широкомасштабної війни.

"Реформа органів правопорядку є базисом цього процесу", - наголосив міністр.