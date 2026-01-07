Мінкультури опрацьовує формати належного вшанування пам’яті соліста гурту ADAM Клименка

Фото: Facebook @adamukraine

Міністерство культури України опрацьовує формати належного вшанування пам’яті соліста гурту ADAM Михайла Клименка.

"Згідно з пунктом 7 положення про почесні звання України, затвердженого указом президента України від 29 червня 2001 року №476, присвоєння почесного звання посмертно не провадиться", - йдеться в урядовій відповіді на петицію.

У той же час зазначається, що, зважаючи на вагомий особистий внесок Михайла Клименка у розвиток сучасного мистецтва, популяризацію української музики Міністерство культури опрацьовує інші формати належного вшанування пам’яті артиста.

Як повідомлялося, 7 грудня стало відомо, що у віці 38 років помер український співак, засновник популярного українського гурту ADAM Михайло Клименко. Виконавець тривалий час перебував у комі через тяжку хворобу – туберкульозний менінгіт.

20 грудня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом присвоєння звання "Народного артиста України" посмертно солісту гурту ADAM Михайлу Клименку набрала необхідну для розгляду кількість голосів.