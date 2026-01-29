Кінотеатр "Жовтень" відзначає 95 років з дня відкриття

Фото: Кінотеатр "Жовтень" Facebook

Кінотеатр "Жовтень" у Києві 29 січня відзначає 95-ту річницю з дня першого показу.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook.

Як зазначається у дописі, кінотеатр розпочав роботу у 1931 році під назвою "Дев’яте Держкіно". Прем’єрним фільмом стала стрічка "Гегемон" режисера Миколи Шпиковського виробництва Київської кінофабрики. Найбільша зала кінотеатру, розрахована на 414 місць, отримала назву "Гегемон" саме на честь цієї події.

У кінотеатрі повідомили, що впродовж року планують серію заходів, присвячених ювілею.

"Щомісяця ми будемо згадувати 95-річчя кінотеатру, який завжди залишався собою, адже за всі роки життя цієї будівлі тут завжди працював кінотеатр", — йдеться у повідомленні.

У лютому в залі "Гегемон" заплановано показ німої драми "Гегемон" у співпраці з Довженко-Центром.

Майже століття кінотеатр без зміни профілю

Кінотеатр "Жовтень" розташований у історичній частині Києва на Подолі за адресою вул. Костянтинівська, 26, поблизу станції метро "Контрактова площа". Це один із небагатьох столичних кіномайданчиків, який за майже століття не змінював свого призначення.

У роки нацистської окупації будівля працювала під назвою "Глорія", а у 1943 році отримала теперішню назву, яка збереглася до сьогодні. Заклад традиційно приділяє особливу увагу українському кіно, надаючи простір як молодим режисерам, так і визнаним майстрам.

З 2007 року "Жовтень" є учасником міжнародної мережі Europa Cinemas, а з 2021-го — її повноправним членом. Це єдиний український кінотеатр, що синхронізує роботу з європейською артхаусною спільнотою та регулярно долучається до міжнародної ініціативи День арт-кіно Європи під егідою CICAE.

У новітній історії "Жовтень" став постійним фестивальним майданчиком для Docudays UA, Sunny Bunny, міжнародного кінофестивалю "Молодість", ретроспектив і прем’єр українських та європейських стрічок.

Окремою драматичною сторінкою в історії кінотеатру стала пожежа 29 жовтня 2014 року, що виникла під час фестивального показу. Вогонь знищив частину покрівлі та технічних приміщень, а збитки тоді оцінювалися у понад 7 млн грн.

Після масштабної реконструкції заклад відновив роботу у 2015 році. Першою гучною прем’єрою після відкриття став фільм Паоло Соррентіно "Юність", який встановив рекорд для артхаусного прокату в "Жовтні" за кількістю глядачів за десятирічний період.

Будівля кінотеатру зведена у стилі конструктивізму наприкінці 1920-х років за проєктом, адаптованим київським архітектором Валеріаном Риковим. Первісно заклад був розрахований на 680 місць і мав кілька фоє, читальню та навіть тир у підвальному приміщенні.

Упродовж десятиліть будівлю неодноразово реконструювали — від сталінського ампіру у повоєнні роки до повернення первісних конструктивістських форм наприкінці 1980-х.

У XXI столітті "Жовтень" закріпив за собою статус одного з головних культурних центрів Києва — місця прем’єр, творчих зустрічей, лекцій і фестивальних програм. Тут регулярно демонструють українські стрічки, проводять дискусії з режисерами та продюсерами, а також освітні події для молодої аудиторії.

Сьогодні кінотеатр продовжує поєднувати репертуар мейнстриму й артхаусу, залишаючись важливою частиною культурного життя столиці та символом кінематографічної тяглості Подолу.