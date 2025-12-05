Інтерфакс-Україна
Події
14:26 05.12.2025

Сибіга у річницю Будапештського меморандуму: Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам

1 хв читати
Сибіга у річницю Будапештського меморандуму: Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам
Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у 31 річницю підписання Будапештського меморандуму закликав до надання Україні надійних гарантій безпеки для справедливого і сталого миру та наголосив на необхідності пам’ятати "гіркі уроки" Будапешта.

"31 рік тому, у цей день, було підписано Будапештський меморандум. Аркуш паперу, який став синонімом провальної домовленості про безпеку. Маючи такий гіркий досвід у минулому, Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам — ми довіряємо силі нашої армії та зброї", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що сьогодні Україні потрібні надійні гарантії безпеки для справжнього, справедливого та тривалого миру.

"Працюючи над тим, щоб покласти край війні Росії проти України, важливо пам’ятати гіркі уроки Будапешта", - додав очільник МЗС.

5 грудня виповнюється 31 рік з дня підписання Україною, США РФ та Великої Британії Будапештського меморандуму. Документ давав Україні запевнення у безпеці, у зв`язку з приєднанням держави до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Теги: #річниця #будапештський_меморандум

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:40 29.10.2025
Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

18:09 29.09.2025
Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

16:18 29.09.2025
МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

15:35 16.07.2025
Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі

Пленарні переговори глав МЗС Люблінського трикутника проходять у Польщі

22:15 06.05.2025
Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

Сибіга напередодні 8 травня закликав українців за кордоном не брати участі в жодних заходах, організованих Росією та Білоруссю

11:34 26.02.2025
Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

Зеленський: Нам вдалося повернути питання про звільнення Криму в порядок денний світу

19:00 24.02.2025
Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

Віталій Кличко розповів про незламність Києва за три роки війни

07:33 24.02.2025
Голови Європейської комісії та Європейської Ради прибули до Києва

Голови Європейської комісії та Європейської Ради прибули до Києва

17:19 23.02.2025
Гуттереш закликав до термінової деескалації в Україні

Гуттереш закликав до термінової деескалації в Україні

19:35 05.12.2024
Зеленський: За 30 років Будапештський меморандум не працював жодного дня

Зеленський: За 30 років Будапештський меморандум не працював жодного дня

ВАЖЛИВЕ

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

Обшуки проходять у нардепа Скороход, НАБУ заявило про викриття злочинної групи

Рішення щодо нового керівника Офісу Президента буде ухвалено найближчим часом – Зеленський

ОСТАННЄ

Військові закликають виробників до масового впровадження ШІ на полі бою

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Дві людини загинули внаслідок удару БпЛА по вантажівці в Ізюмі

Єврокомісія сприятиме доступу України до резерву кібербезпеки ЄС - Віркунен

ЄС має працювати над інструментами для визначення походження безпілотників - посол Швеції

Військовий омбудсмен: Військові не мають займатися мобілізацією, системі потрібна реформа

Поліція затримала організатора підпалів ресторанів у Чернігові

Окупанти захопили майже 12 кв. км в районі Сіверська за добу, на інших напрямках не просувалися - DeepState

За "Хрест бойових заслуг" щомісяця виплачуватимуть 12 тис. грн - Мінсоцполітики

Зеленський обговорював з Кислицею питання перезавантаження ОП та перемовин з США

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА