Сибіга у річницю Будапештського меморандуму: Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у 31 річницю підписання Будапештського меморандуму закликав до надання Україні надійних гарантій безпеки для справедливого і сталого миру та наголосив на необхідності пам’ятати "гіркі уроки" Будапешта.

"31 рік тому, у цей день, було підписано Будапештський меморандум. Аркуш паперу, який став синонімом провальної домовленості про безпеку. Маючи такий гіркий досвід у минулому, Україна більше не довіряє порожнім обіцянкам — ми довіряємо силі нашої армії та зброї", - написав він у соцмережі Х.

Міністр наголосив, що сьогодні Україні потрібні надійні гарантії безпеки для справжнього, справедливого та тривалого миру.

"Працюючи над тим, щоб покласти край війні Росії проти України, важливо пам’ятати гіркі уроки Будапешта", - додав очільник МЗС.

5 грудня виповнюється 31 рік з дня підписання Україною, США РФ та Великої Британії Будапештського меморандуму. Документ давав Україні запевнення у безпеці, у зв`язку з приєднанням держави до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.