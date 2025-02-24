Події

07:33 24.02.2025

Голови Європейської комісії та Європейської Ради прибули до Києва

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Голови Європейської комісії та Європейської Ради прибули до Києва

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської Ради Антоніу Кошта прибули до Києва.

Мета візиту – участь у зустрічі лідерів країн-партнерів, присвяченій 3 роковинам початку повномасштабної російської агресії, на якій обговорять мир, гарантії безпеки та майбутнє колективної безпеки,

"У 3-тю річницю брутального вторгнення Росії, Європа в Києві. Ми сьогодні в Києві, тому що Україна - це Європа. У цій боротьбі за виживання на кону не лише доля України. Це доля Європи", написала Урсула фон дер Ляєн на платформі X.

 

 

Теги: #війна #річниця #саміт #прибуття

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