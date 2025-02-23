Події

17:19 23.02.2025

Гуттереш закликав до термінової деескалації в Україні

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Гуттереш закликав до термінової деескалації в Україні

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш у третю річницю повномасштабного російського вторгнення в Україну наголосив на необхідності встановлення справедливого миру.

"Під час цієї трагічної події я підтверджую нагальну потребу у справедливому, стійкому та всеосяжному мирі – такому, який би повністю підтримував суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", - написав Гутерреш в соцмережі Х в неділю.

Він зауважив, що з самого першого дня війни ООН виявила повну солідарність з народом України, надаючи життєво важливу гуманітарну допомогу і підтримуючи довгострокові зусилля з відновлення та реконструкції.

"Війна в Україні становить серйозну загрозу не лише миру та безпеці Європи, а й самим основам і основним принципам ООН. Досить. Після трьох років смерті та руйнувань я знову закликаю до термінової деескалації та негайного припинення бойових дій. Я вітаю всі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого та інклюзивного миру. ООН готова підтримати такі зусилля", - резюмував він.

Теги: #річниця #вторгнення #гуттереш

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