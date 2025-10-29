Інтерфакс-Україна
29.10.2025

Сибіга привітав Туреччину із 102-ю річницею проголошення Республіки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав свого турецького колегу Хакана Фідана та народ Туреччини із 102-ю річницею проголошення Республіки.

"Щиро вітаю Турецьку Республіку та мого колегу Хакана Фідана зі 102-ю річницею проголошення Республіки! Україна високо цінує підтримку Туреччини, нашу дружбу та наше стратегічне партнерство. Ми продовжуємо разом працювати над встановленням миру, стабільності та безпеки в нашому регіоні", - написав він у соцмережі Х.

102-а річниця Турецької Республіки відзначається сьогодні, 29 жовтня 2025 року. Цей день є державним святом, що знаменує проголошення Турецької Республіки 29 жовтня 1923 року після розпаду Османської імперії. У цей день згадують боротьбу за незалежність під керівництвом Мустафи Кемаля Ататюрка, який став першим президентом республіки.

