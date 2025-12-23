Літак з військовою делегацією Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повертаючись з Туреччини

Літак, на якому поверталася з Туреччини військова делегація Лівії на чолі з начальником Генштабу розбився, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Алі Єрлікая на платформі X у вівторок.

"Сьогодні о 20:10 з аеропорту Есенбога в Анкарі вилетів літак Falcon 50 з бортовим номером 9H-DFJ, який прямував до Тріполі. О 20:52 зв'язок з літаком було втрачено. Від літака було отримано повідомлення про екстрену посадку в районі Хаймани, але після цього зв'язок з літаком не вдалося відновити. На борту літака перебувало п'ять пасажирів, серед яких був начальник Генерального штабу Лівії генерал-лейтенант Мухаммед Алі Ахмед Аль-Хаддад", - написав Єрлікая на X.

Згодом він опублікував пост, в якому повідомив, що "уламки літака, що вилетів з аеропорту Есенбога в Анкарі до Тріполі, були знайдені нашими жандармами в 2 км на південь від села Кесіккавак в районі Хаймана".

Джерело: https://x.com/AliYerlikaya/status/2003543900099657762?s=20

https://x.com/AliYerlikaya/status/2003558272348180835?s=20