Раді рекомендують ухвалити за основу законопроєкт про удосконалення укладення військових контрактів

Фото: Генштаб ЗСУ

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував Верховній Раді ухвалити у першому читанні законопроєкт щодо удосконалення умов укладення контракту про проходження військової служби, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Сьогодні комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки на засіданні розглянув урядовий законопроєкт №14283 щодо порядку запровадження нових контрактів. Комітет підтримав законопроєкт за основу", - повідомила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у четвер.

За словами Фріз, під час обговорення законопроєкту вона наголосила на декількох позиціях.

"Уповноважена особа військової частини не має мати впливу на громадянина при обранні терміну служби. Строк контракту має визначатися особою, яка його укладає. І цю норму потрібно закріпити на рівні закону, а не указом президента, як зазначили в Міністерстві оборони", - розповіла народна депутатка.

Фріз також вважає, що терміни контракту для військових, які від початку широкомасштабного вторгнення несуть службу, за алгоритмом 36/18 (36 безперервної служби з яких 18 безпосередньо у бойових умовах) можуть бути скорочені до одного року із можливістю отримати відстрочку 12 місяців після завершення терміну такого контракту.

"Певна частина наших захисників та захисниць знаходяться на передовій і ставити їх в одні умови з тими, хто вперше долучається до війська - не справедливо", - зазначила Фріз.

Вона також повідомила, що на засіданні комітету Міністерство оборони представило попередні розрахунки виплат для військовослужбовців, які укладають відповідні контракти, але це лише бачення МО й уряд може його змінити.

"Вважаю, що фінансову мотивацію також слід одразу закріпити на рівні закону, якщо ми хочемо дбати про зміцнення обороноздатності",- підкреслила Фріз.

Як повідомлялося, законопроєкт №14283 про внесення змін до деяких законів щодо удосконалення умов укладення контракту про проходження військової служби та надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації зареєстровано у Верховній Раді 8 грудня 2025 року.

Законопроєкт передбачає внесення змін до закону "Про військовий обовʼязок і військову службу". Зміни пропонують надати можливість укладати або переукладати контракти з підвищеними мотиваційними чинниками для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за призовом з числа резервістів, а також для тих, хто вже перебуває на військовій службі за контрактом. Законопроєкт передбачає можливість прийняття на військову службу за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками військовослужбовців з інших видів служби та військовозобовʼязаних. Крім того, законопроєкт пропонує встановити строки контрактів під час особливого періоду у межах від одного до пʼяти років, з можливістю переукладати наступний контракт строком від 1 до 10 років. Зміни до закону також дають можливість перекладення контрактів з підвищеними мотиваційними чинниками з випускниками закладів фахової передвищої та вищої військової освіти.

Крім того, проєкт передбачає внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" , які надають громадянам України, що проходили військову службу за контрактом з підвищеними мотиваційними чинниками та були звільнені після закінчення строку його дії, право на відстрочку від призову протягом дванадцяти місяців з дня звільнення з військової служби за контрактом.

Уряд пропонує розширити коло суб’єктів, які здійснюють перевірку підстав щодо надання військовозобов’язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення. Згідно з законопроєктом, таку перевірку мають здійснювати не лише територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, але й Центральне управління та регіональні органи Служби безпеки України, відповідний підрозділ розвідувальних органів України.