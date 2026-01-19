Сенс Банк запустив цілодобову лінію підтримки для військових і ветеранів

Державний Сенс Банк запустив окрему цілодобову лінію онлайн-підтримки для військовослужбовців і ветеранів російсько-української війни, щоб забезпечити швидкий та зручний доступ до консультацій з фінансових питань і банківських сервісів.

"Для нас принципово важливо, щоб військовослужбовці та ветерани відчували повагу й підтримку. Ми створили окрему лінію зв'язку, щоб спростити доступ до банківських послуг, зекономити їхній час і забезпечити якісні консультації з урахуванням реальних потреб клієнтів", – зазначив директор департаменту клієнтського сервісу Сенс Банку Ігор Мутка.

На спеціалізованій лінії клієнти можуть отримати допомогу, зокрема, з питань умов і тарифів за оформленими продуктами, комісій і платежів, підключених послуг, перевірки операцій за рахунком, а також консультації щодо оформлення пільг.

За потреби додаткового опрацювання звернення фахівці банку скоординують подальші кроки та здійснять супровід клієнта до повного розв'язання питання.

У банку зазначили, що вони продовжують розвивати сервіси з урахуванням потреб військових і ветеранів та працюють над тим, щоб фінансові послуги були максимально доступними й зрозумілими.

Як повідомлялось, 24 грудня 2025 року ПриватБанк після інциденту з відмовою в обслуговуванні ветерана з інвалідністю запустив окрему цілодобову гарячу лінію, створену спеціально для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю.