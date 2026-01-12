Інтерфакс-Україна
Події
20:56 12.01.2026

Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський

1 хв читати
Кабмін розробить програму підтримки для людей, що працюють в ремонтних бригадах - Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Кабінет міністрів запропонує як збільшити оплату праці за кожен місяць зими тим, хто працює в ремонтних бригадах, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми домовились з прем'єр-міністром розробити спеціальну програму для підтримки саме таких людей, хто безпосередньо працює в ремонтних бригадах 24 на 7 в найскладніших обставинах. Уряд запропонує, як відчутно збільшити оплату праці таких фахівців за кожен місяць зими", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

 

Теги: #кабмін #підтримка #зеленський

