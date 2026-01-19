Інтерфакс-Україна
Економіка
15:11 19.01.2026

Мінекономіки почало напрацьовувати механізми розподілу держдопомоги аграріям з урахуванням рекомендацій Рахункової палати

Міністерство економіки, довкілля і сільського господарства розпочало доопрацювання механізмів розподілу державної допомоги сільгосптоваровиробникам з урахуванням рекомендацій наданих уряду Рахунковою палатою за підсумками аудиту на відповідність державної підтримки сільгоспвиробників вимогам доступності та прозорості.

У Рахунковій палаті нагадали, що в ході аудиту було виявлено низку системних проблем щодо недостатньої доступності та прозорості програм державної підтримки сільгоспвиробників.

Попри розвиток Державного аграрного реєстру (ДАР), значна частина потенційних отримувачів не змогла скористатися державною підтримкою, стверджує Рахункова палата. Кошти підтримки отримували компанії, що належали до великих корпоративних груп. Так, на 49 отримувачів 31 корпоративної групи припадає сукупно 16% усіх виплачених коштів підтримки сільгоспвиробників шляхом виділення бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних угідь.

Рахункова палата надала уряду рекомендації для усунення виявлених недоліків, серед яких вказувалося на доцільність уніфікації критеріїв у програмах, запровадження лімітів площ, удосконалення механізму перевірки пов’язаних осіб у ДАР, визначення порядку оприлюднення даних і посилення вимог до доброчесності отримувачів.

Заступник голови Рахункової палати Сергій Ключка на засіданні комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики поінформував народних депутатів про результати аудиту й зазначив, що окремі з них вже виконуються.

За його інформацією, Мінекономіки вже переглядає вимоги до сільгоспвиробників-отримувачів державної підтримки, напрацьовує механізм автоматичного групування товаровиробників, які є пов’язаними особами. Крім того, триває робота над удосконаленням порядку оприлюднення реєстрових даних у ДАР щодо фактично отриманої державної підтримки: у розрізі програм, сум і отримувачів.

Як повідомлялося, голова Рахункової палати Ольга Піщанська у грудні 2025 року, анонсуючи аудит Рахункової палати, зазначила, що 2024 року і в січні-червні 2025 року спрямовано на підтримку аграріїв 5,2 млрд грн, проте доступ до програм був нерівномірним: лише третина потенційних отримувачів змогла подати заявки на підтримку через ДАР.

