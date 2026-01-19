Кількість вакансій на порталі Work.ua зросла в 9 разів у 2025р., середня зарплата - на 22%

Ринок праці України продемонстрував відновлення та зростання ключових показників у 2025 році, адже протягом року компанії розмістили 818,4 тис. унікальних вакансій, тоді як у грудні 2024 року кількість активних вакансій становила 88,9 тис., йдеться в підсумковому дослідженні ринку праці у 2025 році від Work.ua.

Згідно з опублікованими даними, у регіональному розрізі третина всіх вакансій у 2025 році припала на Київ та Київську область. Ще 9% пропозицій роботи було розміщено у Львівській області, 8% - у Дніпропетровській.

Найбільший попит роботодавців зберігався на працівників робітничих спеціальностей і виробництва та сфери обслуговування, кожна з яких формувала по 10% вакансій. Частка роздрібної торгівлі, продажу і закупівель, а також логістики, складу та ЗЕД становила по 7%.

Серед роботодавців найбільшу кількість вакансій у 2025 році розмістив мультимаркет "Аврора" - 6,9 тис. пропозицій роботи. EVA запропонувала 6,4 тис. вакансій, "Фора" - 5,5 тис., "Нова пошта" - 4,1 тис., Novus - майже 3,7 тис., "Сільпо" - 3,5 тис., "АТБ-маркет" та "Фокстрот" - близько 3,3 тис., "Укрпошта" - 3,1 тис., МХП - 2,8 тис.

У Work.ua підкреслюють, що активність шукачів роботи залишалася рекордною. У 2025 році користувачі порталу надіслали понад 16,5 млн відгуків на вакансії, що в середньому становило 31 відгук щохвилини. Третина всіх відгуків припала на дистанційну роботу, тоді як частка віддалених вакансій на ринку становила лише 7%. Найбільше відгуків отримували вакансії у сферах продажу та закупівель із часткою 12%, ІТ - 8%, адміністративних посад середньої ланки - 8%, маркетингу - 7%, сфери обслуговування, секретаріату та роздрібної торгівлі - по 6%.

Найконкурентнішою посадою року став direct-менеджер: кількість відгуків за один день - до 676 при запропонованій зарплаті 20–28 тис. грн.

У 2025 році середній рівень заробітної плати серед вакансій на Work.ua зріс на 22% - до 27,5 тис. грн. Найбільше зростання було зафіксовано в Донецькій області - на 55%, що пов’язано зі зміною структури вакансій. Також суттєве підвищення зарплат відбулося в Тернопільській області - на 25%, до 25 тис. грн, Київській - на 23%, до 32 тис. грн, Рівненській, Хмельницькій та Черкаській - на 20%, до 24 тис. грн, Харківській - на 19%, до 25 тис. грн, Львівській - на 17%, до 28 тис. грн, Сумській - на 17%, до 21 тис. грн. Єдиною областю, де середня зарплата зменшилася, стала Херсонська - на 2%, до 24 тис. грн, при цьому в регіоні було розміщено лише 1 тис. вакансій за рік.

У професійному розрізі найбільше зростання зарплат зафіксовано в категоріях нерухомості, культури та шоу-бізнесу - приблизно на третину. У робітничих спеціальностях і виробництві, телекомунікаціях та зв’язку зарплати зросли на 25%, у готельно-ресторанному бізнесі - на 23%, у логістиці - на 22%, у ЗМІ та ІТ - на 21%, у будівництві - на 21%. Мінімальне зростання спостерігалося в юриспруденції - 9%, медицині та фармацевтиці - 8%, освіті та науці - 5%, а в категорії охорони та безпеки рівень зарплат залишився без змін.

Водночас наголошується, що для деяких керівників у сфері ІТ, медіабаєрів, менеджера з продажу елітної нерухомості та керівника служби безпеки деякі роботодавці пропонували зарплату понад 0,5 млн грн.