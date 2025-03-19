Третій армійський корпус оголошує набір у Полк безпілотних систем

Третя штурмова бригада розгорнулась у Третій армійський корпус і запускає новий полк Полк безпілотних систем — бойовий підрозділ, що працює виключно з БПЛА. Набір добровольців розпочався сьогодні. Основні посади для інженерів, пілотів, розробників, дата-аналітиків, механіків та електриків.

Ціль полку – об'єднати підрозділи, що спеціалізуються на ударних і розвідувальних дронах, інженерних розробках та аналітиці даних. Вони розвивають досвід 3 ОШБр, адаптують технології та працюють на оперативному рівні.

ВІДКРИТІ ПОЗИЦІЇ

Всі посади в полку стосуються пілотування та обслуговування БПЛА:

Пілоти БПЛА (ударні та розвідувальні дрони)

Інженери БПЛА (модернізація, розробка, обслуговування)

Сапери БПЛА (робота зі скидами, FPV-дронами)

Дата-аналітики (обробка розвідданих)

Розробники (написання скриптів та робота з софтом)

Механіки, слюсарі, електрики, водії

Штабні спеціалісти (логісти, фінансисти, діловоди)

В ЧОМУ УНІКАЛЬНІСТЬ

Інноваційність. Полк безпілотних систем Трійки – це підрозділ, в якому немає застарілих технологій. Фокус виключно на безпілотних системах.

Ресурси. Інженери підрозділу отримують “зелене світло” та ресурси для розвитку дронів, програмного забезпечення, роботи з даними та усього, що допомагає ударним і розвідувальним групам працювати ефективніше.

Навчання. Тренування операторів забезпечує FPV-школа KILLHOUSE, що готує професійних пілотів дронів.

Спеціалізація. Полк набирає вузькопрофільних спеціалістів з єдиною метою – щоб вони виконували саме свою роботу. Це стосується усіх – операторів БПЛА, механіків, фінансистів чи менеджерів.

ЯК ДОЛУЧИТИСЬ

Цивільні можуть мобілізуватися або підписати контракт.

Військові – перевестися в полк із бойових або тилових підрозділів.

Щоб приєднатись до всесвіту Трійки, заповнюйте заявку на https://drones.ab3.army/