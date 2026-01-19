IBAN oplata - новий стандарт оплат для бізнесу.

У сучасному світі, коли йдеться про оплати за реквізитами, швидкість і зручність визначають успіх. Бізнесу важливо отримувати кошти своєчасно, без помилок і тривалих роз’яснень. Водночас, клієнти хочуть здійснювати платежі швидко і просто.

Саме на перетині цих потреб з’явився онлайн-сервіс IBAN oplata — інноваційний український продукт, що робить процес оплати за реквізитами максимально простим, швидким та безпечним.

IBAN oplata дозволяє проводити оплату за допомогою платіжних посилань і QR-кодів. Замість ручного введення реквізитів, клієнт просто відкриває посилання і підтверджує платіж у своєму банківському застосунку. Сервіс адаптований для використання на смартфонах і комп’ютерах. Без довгих форм, ручного введення даних та складних процедур. Усе працює за принципом: один клік — і платіж здійснено.

IBAN oplata працює згідно зі стандартами НБУ через застосунки більшості українських банків. При цьому сервіс не є еквайрингом — кошти переказуються напряму на IBAN-рахунок отримувача, без карткових мереж і платіжних посередників. Оплата за реквізитами стає простою дією, доступною кожному — незалежно від віку чи цифрового досвіду.

До появи сервісу IBAN oplata, підприємці часто мали труднощі з оплатою за реквізитами: через помилки у введенні даних платежі затримувалися, а реквізити доводилося неодноразово надсилати повторно. Крім цього, класичні платіжні рішення були складними в інтеграції та фінансово невигідними.

Команда розробників IBAN oplata створила сервіс, який усуває людський фактор, пришвидшує оплати і робить їх безпечними.

Користуватися сервісом дуже легко:

Реєстрація: підприємець або компанія створює обліковий запис IBAN oplata та вказує реквізити; Створення посилання: формується платіжне посилання із сумою та призначенням платежу; Надсилання: посилання або QR-код надсилаються клієнту зручним каналом; Оплата: клієнт оплачує в один клік.

Основними перевагами IBAN oplata є:

Швидкість і доступність. Оплата займає лічені секунди і проводиться через банківський застосунок у смартфоні

Оплата займає лічені секунди і проводиться через банківський застосунок у смартфоні Мінімум помилок. Реквізити заповнені автоматично

Реквізити заповнені автоматично Без складних інтеграцій. Не потрібні термінали чи складні програмні рішення

Не потрібні термінали чи складні програмні рішення Безпека та прозорість. Сервіс не зберігає платіжних даних та не має доступу до рахунків

Сервіс не зберігає платіжних даних та не має доступу до рахунків Економія. Значно дешевше за еквайринг

IBAN oplata — це просте й зручне рішення для малого та середнього бізнесу, ФОПів, онлайн-магазинів, фрилансерів, яке вже сьогодні дає перевагу та створює основу для їх подальшого зростання.