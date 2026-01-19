IBAN oplata - новий стандарт оплат для бізнесу.
У сучасному світі, коли йдеться про оплати за реквізитами, швидкість і зручність визначають успіх. Бізнесу важливо отримувати кошти своєчасно, без помилок і тривалих роз’яснень. Водночас, клієнти хочуть здійснювати платежі швидко і просто.
Саме на перетині цих потреб з’явився онлайн-сервіс IBAN oplata — інноваційний український продукт, що робить процес оплати за реквізитами максимально простим, швидким та безпечним.
IBAN oplata дозволяє проводити оплату за допомогою платіжних посилань і QR-кодів. Замість ручного введення реквізитів, клієнт просто відкриває посилання і підтверджує платіж у своєму банківському застосунку. Сервіс адаптований для використання на смартфонах і комп’ютерах. Без довгих форм, ручного введення даних та складних процедур. Усе працює за принципом: один клік — і платіж здійснено.
IBAN oplata працює згідно зі стандартами НБУ через застосунки більшості українських банків. При цьому сервіс не є еквайрингом — кошти переказуються напряму на IBAN-рахунок отримувача, без карткових мереж і платіжних посередників. Оплата за реквізитами стає простою дією, доступною кожному — незалежно від віку чи цифрового досвіду.
До появи сервісу IBAN oplata, підприємці часто мали труднощі з оплатою за реквізитами: через помилки у введенні даних платежі затримувалися, а реквізити доводилося неодноразово надсилати повторно. Крім цього, класичні платіжні рішення були складними в інтеграції та фінансово невигідними.
Команда розробників IBAN oplata створила сервіс, який усуває людський фактор, пришвидшує оплати і робить їх безпечними.
Користуватися сервісом дуже легко:
- Реєстрація: підприємець або компанія створює обліковий запис IBAN oplata та вказує реквізити;
- Створення посилання: формується платіжне посилання із сумою та призначенням платежу;
- Надсилання: посилання або QR-код надсилаються клієнту зручним каналом;
- Оплата: клієнт оплачує в один клік.
Основними перевагами IBAN oplata є:
- Швидкість і доступність. Оплата займає лічені секунди і проводиться через банківський застосунок у смартфоні
- Мінімум помилок. Реквізити заповнені автоматично
- Без складних інтеграцій. Не потрібні термінали чи складні програмні рішення
- Безпека та прозорість. Сервіс не зберігає платіжних даних та не має доступу до рахунків
- Економія. Значно дешевше за еквайринг
IBAN oplata — це просте й зручне рішення для малого та середнього бізнесу, ФОПів, онлайн-магазинів, фрилансерів, яке вже сьогодні дає перевагу та створює основу для їх подальшого зростання.