Симптоми часто виявляються під час повсякденних справ: дитина мружиться під час малювання, тримає іграшки дуже близько до очей або скаржиться на біль у голові після школи . Офтальмологи радять не відкладати звернення до спеціаліста та відповідально підійти до вибору клініки, де малюк отримає кваліфіковану діагностику та емоційний комфорт . В українській дитячій офтальмології особливо помітні дві мережі — "Ексімер" та "Новий Зір", які працюють на високому професійному рівні, але мають власні особливості. Сайт novusnews.fr підготував порівняння "Ексімер" та "Новий Зір"

Перевірена репутація "Ексімеру"

Офтальмологічна мережа "Ексімер" працює понад двадцять п’ять років, що для багатьох батьків означає стабільність та надійність . За цей час у клініці сформувалася сильна команда дитячих фахівців, а відділення Eximer Kids стало для численних сімей пріоритетним вибором при виникненні питань щодо зору їхніх дітей .

Особливим авторитетом користуються дитячі офтальмологи, запис до яких відбувається за декілька тижнів до візиту . Олена Юріївна Варга та Наталія Петрівна Свіщова спеціалізуються на веденні дітей із міопією, астигматизмом та складними порушеннями акомодації. До цих лікарів найчастіше звертаються родини, які розглядають ортокератологію — метод корекції зору нічними жорсткими лінзами для контролю прогресування короткозорості, адже саме цей напрям у клініці має багаторічний досвід .

Діагностика в "Ексімері" завжди комплексна: фахівці враховують вікові особливості пацієнта, оцінюють гостроту зору, рефракцію, стан сітківки, рогівки, зорового нерва та аналізують бінокулярні функції . На підставі результатів офтальмолог формує індивідуальний план від профілактичних заходів до активного лікування .

Для маленьких пацієнтів доступні апаратні програми при амбліопії, спазмі акомодації та ранній міопії, фізіотерапевтичні методики м’якої дії та курси лікування, розбиті на короткі комфортні сеанси для запобігання перевтомі .

Хірургічна експертиза та допомога найменшим

Окремим важливим сегментом роботи "Ексімеру" є хірургічна корекція косоокості . Операції багато років виконує хірург-косолог Сергій Анатолійович Прожога, до якого приїжджають родини з різних куточків України . Запис до цього фахівця зазвичай планують завчасно, орієнтуючись на рекомендації інших батьків та успішні результати лікування .

Мережа також демонструє готовність працювати з найменшими дітьми віком від кількох тижнів . До клініки привозять немовлят буквально з пологових будинків для зондування носослізних каналів при вродженій непрохідності. Це тонка процедура, яку можуть виконати далеко не всі медичні заклади .

Психологічний комфорт маленького пацієнта

У "Ексімері" докладають зусиль для створення атмосфери, де візит до офтальмолога не викликає страху . Організовуються освітні екскурсії, під час яких школярів знайомлять із діагностичними кабінетами та обладнанням, розповідають про будову ока . Після завершення обстеження малюкам дарують наклейки або невеликі сувеніри .

Процес діагностики організований так, щоб дитина мала достатньо часу адаптуватися до середовища, поставити свої запитання та відчути себе спокійно . Батьки часто відзначають, що лікарі не поспішають завершити прийом, детально пояснюють кожен етап простою мовою та ведуть діалог безпосередньо з маленьким пацієнтом .

Що пропонує "Новий Зір"

Мережа "Новий Зір" також робить серйозний акцент на дитячій офтальмології, пропонуючи комплексні послуги для пацієнтів від народження до 18 років . Клініка виконує вікову діагностику зору, лікує короткозорість, далекозорість, астигматизм і амбліопію, застосовує сучасні апаратні методики та підбирає нічні жорсткі лінзи .

Особливою сильною стороною мережі вважається дитяча хірургія . Косоокість коригує Олена Михайлівна Забродська, а унікальним напрямом роботи є операції при вродженій катаракті, які виконує Георгій Якович Пархоменко . На такі складні хірургічні втручання погоджуються лише окремі клініки в країні, що для деяких родин стає визначальним фактором при виборі .

Дитячі відділення мережі оформлені у сучасному дизайні з урахуванням психологічних потреб малюків . Клініка також організовує освітні екскурсії для школярів, веде профілактичну роботу та надає знижки на діагностику й лікування .

Поради щодо вибору

Обидві мережі дотримуються сучасних медичних протоколів, використовують доказові методи та мають команди лікарів із багаторічною спеціалізацією на дитячому зорі. "Ексімер" та "Новий Зір" успішно поєднують точну діагностику, якісне лікування та уважне ставлення до маленьких пацієнтів.

Порівняння сайту novusnews.fr показало що для родин, які цінують багаторічну репутацію, експертів із ортокератології та хірургії косоокості, а також можливість отримати кваліфіковану допомогу для немовляти, "Ексімер" стане надійним рішенням . "Новий Зір" пропонує не менш професійний підхід із акцентом на сучасні дитячі інтер’єри, унікальні операції при вродженій катаракті та можливість довготривалого спостереження в межах однієї мережі .

Медичні експерти підкреслюють: вибір між цими клініками — це не про визначення «кращої», а про пошук місця, де саме ваша дитина відчуватиме себе комфортно та безпечно, а ви матимете повну довіру до медичної команди . Найголовніше — не відкладати рішення про візит, адже саме дитячий вік надає найбільші можливості для збереження здорового зору протягом усього життя.

