Замість підробітку в кав'ярні: українським студентам пропонують 25 000 гривень за аналітику реклами

Поки більшість студентів шукають підробіток кур’єрами чи офіціантами, український бізнес пропонує альтернативу - монетизувати свій інтелект. Платформа Outdoor-Online оголосила про виділення 40 000 гривень на підтримку талановитої молоді. Отримати фінансування може студент будь-якої спеціальності - від філолога до айтівця.

У чому суть? Організатори вирішили відійти від стандартних конкурсів "для галочки". Завдання максимально прикладне: написати статтю про те, як змінюється реклама на вулицях наших міст. Чи замінять цифрові екрани паперові білборди? Як штучний інтелект вирішує, яку рекламу вам показати?

Автори трьох найглибших досліджень розділять призовий фонд. За перше місце студент отримує 25 000 грн, які можна витратити на оплату року навчання у виші або на власні освітні цілі.

Чому це важливо? "Студенти часто не усвідомлюють, що їхній свіжий погляд на технології коштує дорого. Ми готові платити за ідеї, а не за диплом" — коментують організатори гранту.

Дедлайн подачі робіт — 24 лютого 2026 року. Деталі та умови: https://www.outdoor-online.com.ua/uk/blog/grant

Контакти для ЗМІ: Григорій Бондаренко Email: [email protected]