Уряд Італії збільшив фінансування українським студентам

Уряд Італії цього року збільшив фінансування, доступне для молодих українців, які мають намір навчатися в Італії та відповідають вимогам, повідомив посол Італійської Республіки в Україні П'єр Франческо Дзадзо.

Як зазначив посол у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна", Італія через Міністерство закордонних справ надає стипендії українським студентам з метою підтримки та сприяння співробітництву в культурній, науковій і технологічній сферах та поширенню італійської мови і культури.

"Ми з гордістю повідомляємо, що цього року фінансування, доступне для молодих українців, які мають намір навчатися в Італії та відповідають вимогам, було збільшено. За допомогою цієї ініціативи ми маємо намір підтвердити нашу близькість і постійну підтримку найбільш гідних українських студентів у цей складний час", - наголосив Дзадзо.

Як повідомляє Італійський інститут культури в Україні, заявки приймаються до 14 червня.

Загальні умови участі в конкурсі на 2024/2025 рр. можна переглянути на порталі https://studyinitaly.esteri.it, де кандидати можуть зареєструватися та заповнити відповідний формуляр до 14 червня 2024 р. (до 14:00 за італійським часом) для участі у відборі.

Источник: https://iickiev.esteri.it/uk/lingua-e-cultura/borse-di-studio/%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%97-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%97/