Інтерфакс-Україна
Культура
11:45 07.01.2026

У Казерті на півдні Італії відбудеться масштабний фестиваль українських вертепів і колядок

1 хв читати
Фото: Facebook о. Ігор Данильчук

У місті Казерта на півдні Італії 11 січня пройде масштабний фестиваль українських вертепів і колядок, покликаний популяризувати різдвяні традиції та об’єднати українську громаду регіону.

Як повідомив у Facebook о. Ігор Данильчук, душпастир української парафії Пресвятої Трійці міста Казерти, з посиланням на відділ комунікацій Апостольський Екзархат для українців в Італії, програма заходу включатиме різдвяну ходу, богослужіння та велику мистецьку частину.

Зокрема, учасники фестивалю в традиційних українських строях пройдуть центральними вулицями міста з колядками та вертепними дійствами. Після цього відбудеться архиєрейська Божественна Літургія, а в другій половині дня — концертна програма за участю вертепних колективів, хорів, вокальних ансамблів і виконавців українського фольклору.

Очікується, що фестиваль збере представників українських громад з різних регіонів Італії та стане важливою культурною подією для популяризації української традиції Різдва за кордоном.

Теги: #колядки #фестиваль #вертеп #італія

