Українські дипломати закликали скасувати показ фільму про росію у Брюсселі

Посольство України в Королівстві Бельгія закликало до скасування запланованого в Брюсселі показу документального фільму Carnet de Russie, охарактеризувавши його як "проросійську пропаганду, що сприяє виправданню агресії РФ проти України", йдеться в заяві дипломатичного представництва, оприлюдненій у соціальних мережах .

У заяві посольства зазначається, що фільм та супутній публічний захід, заплановані на 31 січня 2026 року, організовані компанією Kairos Presse у Брюсселі. Дипломати наголошують, що стрічка "навмисно спотворює фактичну реальність, релятивізує акт збройної агресії російської Федерації, приховує відповідальність за задокументовані воєнні злочини та розмиває межу між жертвою й агресором".

Надання публічної платформи для таких наративів є "конкретним актом легітимізації дезінформації та пропаганди, що походить від держави-агресора", і закликало відповідні бельгійські інституції вжити заходів для запобігання показу фільму та пов’язаних із ним подій. У повідомленні також зазначено, що підтримка або сприяння заходу розглядатиметься як внесок до інформаційного впливу російської Федерації проти України.

У коментарях під публікацією посольства у Facebook значна частина користувачів висловила підтримку позиції України, наголошуючи на важливості протидії російській дезінформації та солідарності з українським народом. У дописах підкреслювали, що поширення матеріалів, які можуть виправдовувати агресію рф, є неприйнятним у європейському публічному просторі.

Водночас окремі коментатори апелювали до принципів свободи слова та заявляли про бажання самостійно оцінити зміст фільму. Частина користувачів також звертала увагу на активність акаунтів, які, за їхніми словами, поширюють проросійські наративи в дискусії.