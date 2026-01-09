Інтерфакс-Україна
Події
09:34 09.01.2026

В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

1 хв читати

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом російського обстрілу столиці в п’ятницю, 9 січня, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Остаточна кількість постраждалих встановлюються. Наразі відомо про 4 загиблих і 25 постраждалих. Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях пошкоджень житлових будинків та фіксують черговий воєнний злочин рф.

Теги: #посольство #київ #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:41 09.01.2026
Росіяни пошкодили посольство Катару в Києві – Зеленський

Росіяни пошкодили посольство Катару в Києві – Зеленський

10:34 09.01.2026
У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

У Дніпровському районі Києва після обстрілу одна людина вважається безвісти зниклою - МВС

10:15 09.01.2026
Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

Потяги метро між станціями "Лівобережна" - "Арсенальна" курсуватимуть з інтервалом 25 хвилин

10:07 09.01.2026
Внаслідок атаки рф пошкоджено депо, адмінбудівлю та тепловоз

Внаслідок атаки рф пошкоджено депо, адмінбудівлю та тепловоз

09:16 09.01.2026
Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

08:24 09.01.2026
ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" знову постраждав від російського обстрілу Києва

08:11 09.01.2026
У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

У Києві на Лівому березі застосовано екстрені відключення електроенергії – ДТЕК

08:08 09.01.2026
Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

Інтервали руху поїздів на червоній лінії метрополітену в Києві зменшено – КМДА

07:18 09.01.2026
Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

05:46 09.01.2026
Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

Мер: в столиці постраждали 19 людей, серед них 5 медиків

ВАЖЛИВЕ

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Кількість постраждалих унаслідок ракетної атаки РФ на Київ збільшено до 25 людей, пошкоджено 19 багатоповерхівок

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Посольство США в Україні рекомендує громадянам США бути готовими до "потенційно значного повітряного нападу" протягом "наступних кількох днів"

Уряд пропонує перейти на дистанційне навчання або продовжити зимні канікули через погодні умови - Свириденко

ОСТАННЄ

На Запоріжжі в результаті російського удару одна людина поранена

"Укрзалізниця" повідомила про затримку 42 поїздів через обледеніння контактної мережі

Михайло Федоров задекларував 1,3 млн грн доходів за 2025 рік, дружина - 9,2 млн грн

Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН через російський удар "Орєшніком"

Удар по Львову був завданий "Орєшніком" – мер

Окупанти просунулися біля Гуляйполя та Приморського, загалом на 5,94 кв. км — DeepState

Газопостачання для 376 абонентів у Рудному на Львівщині тимчасово припинено через спрацювання системи безпеки

В ніч на 9 січня збито/подавлено 244 із 278 цілей противника, є влучання ракет та 16 ударних БпЛА на 19 локаціях, ворог завдав удару балістикою середньої дальності

Володимир Когут повідомив про відхід з посади т.в.о. начальника Полтавської ОВА

Сибіга після нічної атаки на Україну: Ми закликаємо наших партнерів вжити негайних заходів, щоб посилити тиск на Москву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА