В Києві внаслідок російського удару пошкоджено будівлю одного з посольств

Київська міська прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом російського обстрілу столиці в п’ятницю, 9 січня, повідомляє пресслужба прокуратури.

"Загалом пошкоджено 19 багатоповерхових будинків, будівлю одного з посольств, вибиті вікна у дитячому садочку, пошкоджено трамвайне депо, недобудована багатоповерхівка, автомобілі, супермаркет, заправна станція", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Остаточна кількість постраждалих встановлюються. Наразі відомо про 4 загиблих і 25 постраждалих. Правоохоронці та рятувальники працюють на місцях пошкоджень житлових будинків та фіксують черговий воєнний злочин рф.