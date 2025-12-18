Зеленський прибув до Брюсселя

Літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився у Брюсселі, де у четвер почнеться засідання Європейської ради, на якому розглядатиметься питання фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

"Приземлились", - повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у четвер.

Як повідомлялося, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.

Засідання Європейської ради розпочнеться з традиційного обміну думками з президентом Європейського Парламенту Робертою Мецолою. Після цього до лідерів звернеться Зеленський, який на запрошення президента Європейської ради Антоніу Кошти особисто буде на засіданні, і далі робота лідерів ЄС продовжиться у складі 27 учасників.