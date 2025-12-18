Інтерфакс-Україна
Події
11:11 18.12.2025

Зеленський прибув до Брюсселя

Літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився у Брюсселі, де у четвер почнеться засідання Європейської ради, на якому розглядатиметься питання фінансової підтримки України на 2026-2027 роки.

"Приземлились", - повідомив журналістам радник президента з комунікацій Дмитро Литвин у четвер.

Як повідомлялося, 18-19 грудня в Брюсселі пройде засідання Європейської ради, головним питанням на якому буде фінансування України на 2026-2027 роки. Європейська комісія запропонувала два варіанти – зовнішні запозичення ЄС та репараційний кредит з основою іммобілізованих російських активів.

Варіант із запозиченнями вимагає ухвалення рішення всіма 27 країн-членів ЄС, що, як відомо, не підтримає Угорщина. Щодо репараційного кредиту, то для ухвалення цього рішення потрібна кваліфікована більшість. Вирішальним буде позиція Бельгії, адже саме в цій країні в установі Euroclear зберігається основна частина іммобілізованих російських активів. Бельгійській прем’єр-міністр вимагає надійних гарантій та справедливого розподілу фінансового тягаря у випадку дій у відповідь з боку РФ.

Засідання Європейської ради розпочнеться з традиційного обміну думками з президентом Європейського Парламенту Робертою Мецолою. Після цього до лідерів звернеться Зеленський, який на запрошення президента Європейської ради Антоніу Кошти особисто буде на засіданні, і далі робота лідерів ЄС продовжиться у складі 27 учасників.

12:04 18.12.2025
Проєкт висновків саміту ЄС містить позитивне рішення щодо репараційного кредиту Україні з основою росактивів

11:37 18.12.2025
Зеленський прибув на саміт ЄС, виступить о 12:00

11:33 18.12.2025
Канцлер Мерц: Ми можемо досягти угоди щодо фінпідтримки України на 2026-2027рр. з основою росактивів

11:31 18.12.2025
Науседа: Рішення про фінпідтримку України назріло давно

11:10 18.12.2025
Кошта, прибувши на саміт ЄС: Ми не вийдемо з цього засідання, доки не знайдемо рішення щодо фінпідтримки України

11:09 18.12.2025
Зеленський: Звернення з Куп'янська вплинуло на мої розмови з американцями та європейцями

10:52 18.12.2025
Зеленський вважає несправедливим запропонований США компроміс з поділу ЗАЕС на трьох

10:46 18.12.2025
Каллас, прибувши на саміт ЄС: Репараційна позика – "найбільш життєздатний варіант" фінансування України на 2026-2027 рр.

10:30 18.12.2025
Зеленський про переговори: Залишаються деякі розбіжності щодо питання територій, заморожених активів РФ і ще деяких

04:15 18.12.2025
Зеленський у п'ятницю може зустрітися з Туском - ЗМІ

